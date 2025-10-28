БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 00:47 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

Жители на Благоевград искат градинка вместо паркинг в центъра на града

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
След подписка и одобрение – предложението се връща за ново разглеждане

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Жители на Благоевград искат зелени площи и градинка за игра и отдих на мястото на нерегламентиран паркинг в центъра. За целта са събрали подписка до кмета и общинския съвет в града. Първоначално предложението им е одобрено от общинските съветници, докато преди дни, хората не разбрали, че предложението се готви за повторно разглеждане. Какво предвижда то, разказваме във видеото.

Между големите жилищни сгради на улица "Тодор Александров" в Благоевград липсват зелени площи. Лилия Христова трябва да обиколи няколко квартала, за да заведе децата си на подходяща за игра площадка.

Лилия Христова: "В нашата зона няма нито едно място, където да заведеш децата си да играят. Към 7 часа се събират едни 20 деца, които играят за съжаление просто на асфалт, то даже не е асфалт, а е замазка за паркоместа. Опасно е да, защото постоянно влизат и излизат коли."

Затова жители на квартала се обединяват от идеята да поискат от общината нерегламентиран паркинг да се превърне в зелена площ, с място за игра и спорт. Започват сами да облагородяват района.

Савина Топурска - инициатор на подписката: "Внесохме подписка февруари месец, това пространство да се промени статута, т.е. то бе предвидено да бъде паркинг, глуха улица с паркинг, цялото пространство, като ние пожелахме то да бъде за озеленяване с детска площадка."

Първоначално общинските съветници одобрили предложението с едно допълнение от заместник-кмета по строителство.

Савина Топурска - инициатор на подписката: "То бе одобрено за място за озеленяване, смени се статута на пространството. Тук дойде лично заместник-кметът по строителството, на по-късен етап инж. Светла Захариева ни предложи да бъдат изградени и десет паркоместа, които след време да станат синя зона, при което аз казах, че това е разумно предложение."

Само преди дни, хората случайно научили, че предложението ще бъде внесено за повторно разглеждане.

Савина Топурска - инициатор на подписката: "Да има улица с четири паркоместа от едната страна и 4 от другата, което буквално намалява паркоместата с 2 и зелената площ близо с 200 квадрата, тоест от 496 отиваме на 396."

Калоян Ханджийски: "От 10 стават на 8 паркоместата и със 150 метра ни се орязва градинката, не сме съгласни."

На въпросът ни какво се предвижда в новото предложение, от Община Благоевград отговориха, че то вече е изтеглено. Предстои кметът Методи Байкушев да се срещне с живеещите в района и да обсъдят бъдещето развитие на този терен.

#Благоевград #градинка #зелени площи #паркинг

