Войната в Украйна: Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори

Теодора Гатева
По света
Москва твърди, че Киев бави процеса

войната украйна зеленски страната готова преговори
Снимка: БТА
Войната в Украйна - страната ни е готова за мирни преговори, но няма да отстъпим територии - това каза украинският президент Володимир Зеленски. В същото време, Русия за пореден път заяви, че украинската страна бави подновяването на диалога за мир.

Според доклад на Независима международна анкетна комисия, руската армия извършва престъпления срещу човечеството в Украйна.

Атаките с дронове, които Русия извършва срещу украинци, са престъпление срещу човечеството. Това са заключенията от доклада на независимата международна анкетна комисия за Украйна. Още през май комисията констатира такива нападения, но сега, месеци по-късно, обхватът им е значително по-широк.

"Действията на руската армия представляват престъпления срещу човечеството по два аспекта - първо - "убийство и насилствено разселване", и второ - "депортации и премествания на цивилни, някои от които измъчвани".

Руските сили умишлено атакуват и екипите на аварийните спецслужби, които идват, за да се справят с последствията от ударите, сочат данни от доклада. В коментар пред журналисти, публикуван днес, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е готов за преговори, където и да било - с изключение на Русия и Беларус, ако тези преговори доведат до мир.

В същото време, Зеленски подчерта, че украинските сили няма да направят "нито крачка назад" на бойното поле и няма да отстъпят територия. От Кремъл отново заявиха, че Киев бави преговорния процес.

"Не можем да оценим перспективите за подновяване на преговорния процес, защото - както вече много пъти сме заявили, сегашната пауза се дължи на нежеланието на киевския режим да продължи този процес. Нежеланието на киевския режим да отговаря на въпросите, които сме поставили, на проектодокументите, които сме представили и на форматите на бъдещите работни групи, които сме предложили. Всичко това остава без отговор", каза Дмитрий Песков, говорител на Кремъл.

Украйна се готви за тежка зима. По думите на президента Зеленски средствата, необходими за осигуряването на 70% от природния газ, вече са набавени. Работи се по обезпечаването на останалите суми.

Сред най-горещите точки на фронта в момента е Покровск - един от най-големите градове под украински контрол в Донецка област. Украинците прехвърлят подкрепления към града.

Според последната онформация, около 200 руснаци са успели да се инфилтрират в Покровск, водят се ожесточени сражения. Градът е един от най-важните възли за отбраната и логистиката на украинската армия в Донбас. Битката за Покровск се води от юли миналата година, и се смята за ключова за овладяването на цялата Донецка област.

# Володимир Зеленски #Русия #Украйна

