"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония споразумение за редкоземните минерали

Американският президент Доналд Тръмп подписа с Япония споразумение за редкоземните минерали по време на визитата си в Токио. Новата японска премиерка Санае Такаичи обеща "златен век" в отношенията между двете страни и увери, че ще номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир.

Към списъка с "доверени партньори" Доналд Тръмп добави и Япония. След разговори, наситени с взаимни похвали, желанието за добри съюзнически отношения беше затвърдено със споразумението за редкоземените минерали, солидни американски инвестиции и уверението на Токио, че ще засили "отбранителните си позиции".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Съюзът между Съединените щати и Япония е сред най-забележителните взаимоотношения в целия свят. Наистина никога не е имало нещо подобно. Родена от пепелта на ужасна война, нашата връзка се превърна в красивото приятелство. То е основата на мира и сигурността в Тихия океан."

Споразумението за редкоземните минерали предвижда Съединените щати и Япония да засилят сътрудничеството си в минното дело и преработката на минерали. Чрез общи проекти, двете страни трябва да запълнят пропуските във веригите за доставки.

От редкоземните минерали зависят дигиталната, автомобилната, енергийната и оръжейната промишленост. Доставката им за американската индустрия се превърна в основния приоритет на азиатската обиколка на американския президент, след като наскоро Китай обяви, че затяга износа върху критични минерали.



Досега световният пазар разчиташе на китайските доставки. Защото Пекин осигурява над 60 процента от световния добив на редкоземни минерали. А 92 процента от рафинираното им производство се осъществява в Китай.



Преди Япония, Доналд Тръмп договори с Тайланд, Камбоджа и Малайзия сътрудничество в преработката и износа на редкоземни минерали.

Санае Такаичи, премиер на Япония: "Искам да работя заедно с президента Тръмп, за да изградим нов златен век на съюза между Япония и САЩ."

Снимки: БТA

Златните отношения между Вашингтон и Токио ще се градят и върху засилване на отбраната на Япония. Още в първата седмица на своето управление, новата японска премиерка обяви, че бюджета за отбрана ще бъде увеличен 2 години предсрочно до 2 процента от Брутния вътрешен продукт.



Мярка, която Тръмп одобри и подчерта, че Съедените щати вече са получили японските поръчки за военно оборудване. В Япония са разположени около 60 хиляди американски военнослужещи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "И с удоволствие съобщавам, че току-що одобрих първата партида ракети. Всички искат нашите ракети - това е проблемът. Всички ги искат. Но това е първата партида ракети, които ще бъдат доставени за F-35 и те ще дойдат още тази седмица."

Кулминацията от азиатската обиколка на американския президент, обаче са отношенията с Китай. Очаква се Доналд Тръмп да се срещне с китайския лидер Си Дзинпин в четвъртък в Южна Корея.