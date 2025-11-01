БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български

от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Предстои актуализация на учебните програми, коментира просветният министър

дете - писане - първи клас
Снимка: илюстративна
Средствата за образование ще нараснат в Бюджет 2026, което ще позволи увеличение на възнагражденията над средното за бюджетния сектор. Конкретни параметри ще бъдат договорени със синдикатите, директорите и ректорите през следващите дни.

Това обяви в Нова Загора министърът на образованието Красимир Вълчев, който присъства на откриването на паметника на Стоян Омарчевски - бележит общественик и министър на просвещението. Министър Вълчев съобщи още, че предстои актуализация на учебните програми. Целта е да се облекчи учебното съдържание и да се насочи вниманието към практическите умения.

Вълчев повтори предложението на министерството първокласници, които не са усвоили заложеното в програмата по български език и литература, да повтарят класа, но не повече от веднъж. Предложените промени минаха на първо четене, а до 5 ноември се приемат предложения между двете четения.

"Ние сме предложили да се повтаря първи клас, ако не се знае български език. Защото е по-добре за детето. Лошото е, че ако оставим едно дете два-три пъти да повтаря, вече шансът за отпадане клони към клони към 100% и ние търсим този баланс. Затова сме предложили да се започва на първи клас да се повтаря, ако не се знае български език. Ако има слаб резултат по музика или по изобразително изкуство, не е толкова фатално. Ако не знае български език, то не може да научи нищо останало. Затова предлагаме и така наречената езикова интеграция, която я има в другите държави", обясни министърът.

В програмите ще бъдат включени теми, свързани с изкуствения интелект, особено в дисциплините по информационни технологии и компютърно моделиране.

