БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иван Пешев откри 12-ото издание на "Рамус София Къп"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Министърът на младежта и спорта изказа благодарност към екипа на таекуондо клуб „Рамус“ за дългогодишната работа в популяризирането на таекуондо у нас.

Иван Пешев
Снимка: пресцентър ММС
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев откри 12-ото издание на Международния турнир по таекуондо „Рамус София Къп“. В състезанието участват над 600 състезатели от България, Кипър, Гърция, Израел Италия, Йордания, Кувейт, Мароко и Румъния.

„Днес честваме Деня на народните будители – ден, в който отдаваме почит на знанието, на вдъхновението и на онези, които със своя труд и пример издигат българския дух. Именно такива будители са и спортистите – със своята отдаденост, труд и воля, те вдъхновяват младите хора и показват, че успехът идва чрез постоянство и вяра в собствените сили. Пожелавам на всички участници успех и незабравими мигове в София“, каза Пешев.

Министърът на младежта и спорта изказа благодарност към екипа на таекуондо клуб „Рамус“ за дългогодишната работа в популяризирането на таекуондо у нас.

На събитието присъстваха посланикът на Република Корея Н.Пр. Донг-бе Ким, главният организатор на турнира и вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо Димитър Михайлов и ректорът на Национална спортна академия “Васил Левски” проф. Красимир Петков.

#министър Иван Пешев #"Рамус София Оупън"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Бойни спортове

Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамос София Къп"
Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамос София Къп"
600 състезатели ще се борят за медали на турнира по таекундо „Рамус София къп“ 600 състезатели ще се борят за медали на турнира по таекундо „Рамус София къп“
Чете се за: 01:40 мин.
Иван Пешев пожела успех на българските джудисти преди еврошампионата до 23 г. Иван Пешев пожела успех на българските джудисти преди еврошампионата до 23 г.
Чете се за: 01:00 мин.
Никола Михайлов в предаването "Аз съм" Никола Михайлов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:20 мин.
Слави Бинев се кандидатира за член на Съвета на Световната федерация по таекуондо Слави Бинев се кандидатира за член на Съвета на Световната федерация по таекуондо
Чете се за: 01:15 мин.
Българските каратисти останаха на крачка нова квота за световното Българските каратисти останаха на крачка нова квота за световното
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ