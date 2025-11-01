БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да...
Чете се за: 17:05 мин.
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия...
Чете се за: 02:45 мин.
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя,...
Чете се за: 03:17 мин.

Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад

Бойко Василев от Бойко Василев
Всичко от автора
По света
Двете разследвания на трагедията още не са стигнали до съда

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Сърбия е обхваната от протести. Десетки хиляди студенти и хора, които ги подкрепят, се събраха днес в Нови Сад на мястото на трагедията, където преди точно една година се срути козирката на гарата и уби 16 души, сред които и деца.

Дълги са 16-те минути, особено когато ги прекараш в тишина. За Дияна Хърка те са непоносими. Всеки път тя си спомня, че синът ѝ Стефан загина под срутилата се козирка на гарата в Нови Сад точно преди година – в този час, 11:52. Но днес казва, че не е сама в мъката.

"Благодаря на моя народ! Благодаря на моите студенти! Благодаря им за подкрепата".

А този студент е избегнал нещастието за миг. Дошъл на същата гара в същия ден, само няколко минути по-късно.

"Някой трябва да отговаря за смъртта на 16 души. Важно е това".

Само че двете разследвания още не са стигнали до съд. Протестиращите студенти и гражданите, които ги подкрепят, искат истината. А от пролетта вече настояват и за предсрочни избори.

"Борим се против корупцията и злото. Нещата трябва да се променят от корена. Младите носят този вятър на свободата, който ние само трябва да поддържаме".

"Цяла година нося този плакат. За студентите, моите деца. Студентите са моите деца. Бъдещите инженери, лекари, доктори. Това е нашето бъдеще. Сърбия е щастлива с тези умни, добри и образовани деца".

Докато протестиращите се събираха в Нови Сад, сръбският патриарх Порфирие отслужи панихида за загиналите 16 в Белград, навръх днешната Задушница. На службата беше и президентът Александър Вучич, който снощи се извини на студентите за някои свои думи, а днес призова към помирение, спокойствие и диалог. Но това извинение не се приема.

"Само обединението може да разреши всичко. Не може да се живее с корупция. Само без корупция може да се живее".

Дияна Хърка, майката на загиналия Стефан, обявява гладна стачка. Ще гладува пред парламента в Белград, точно пред лагера на контрапротестиращите.

"Тръгнахме по пътя да решим този проблем с корупцията".

Студентите стигнаха трудно до Нови Сад. Някои вървяха пеша цели 400 км, от Нови пазар. Християни и мюсюлмани вървяха заедно. Една двойка дори се сгоди. Вървяха 16 дни. После 16 студенти пуснаха 16 бели гълъба. Защото всичко днес тук е по 16 в памет на онези, които загинаха.

