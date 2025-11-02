Откриха Големия египетски музей край пирамидите в Гиза

На грандиозна церемония снощи Египет откри най-големия археологически комплекс в света, разположен край пирамидите в Гиза.

Големият египетски музей беше реализиран след близо две десетилетия работа. Строителството на сградата от стъкло и камък с площ от половин милион квадратни метра струва над 1 милиард долара.

Основната атракция в музея е съкровището на Тутанкамон, открито през 1922 г. в непокътната гробница в Долината на царете.

Близо 5000 предмета за първи път са събрани на едно място. Колекцията на музея включва над 100 хиляди артефакта и е най-голямата в света, посветена на една-единствена цивилизация.

снимки: БТА