Втори тур на местните избори в Република Северна Македония

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Снимка: БТА
Днес се провежда вторият тур на местните избори в Република Северна Македония. Общо 33 общини избират кметове, включително и столицата Скопие.

Там на балотаж се изправят кандидатът на управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски и Амар Мечинович от антисистемната проруска партия Левицата. Георгиевски води убедително в проучванията.

На първия тур на 19 октомври бяха избрани кметове на 44 общини, като ВМРО-ДПМНЕ спечели най-много места и изпрати най-голям брой кандидати на балотажа днес.

Изборите се определят като тест за политиката на правителството на Християн Мицкоски и блокирането на началото на преговорите за еврочленство с отказа да се изпълни основното изискване - промяна в Конституцията, в която да бъдат вписани и българите.

