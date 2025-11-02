БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Срещу войната по пътищата: Национален протест пред съдебните палати в страната

Альоша Шаламанов
Всичко от автора
У нас
Национален протест срещу войната по пътищата. Организатор е сдружението "Ангели на пътя". Акцията се провежда пред съдебните палати в цялата страна.

Протестът започва в този час. Поводът за него е смъртта на 23-годишния Мартин Димитров, който загина при верижна катастрофа в нощта на 17 срещу 18 октомври на пътя Златица - Челопеч. Протестиращите настояват прокуратурата да разследва случая и да провери дали става въпрос за гонка.

От началото на годината до момента загиналите на пътя са над 375 души. Това е с около трима души повече в сравнение със същия период на миналата година. Катастрофите в страната са над 5000, а ранените - над 7000.

