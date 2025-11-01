Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"

Тази неделя, 2 ноември, в предаването "Арена спорт" очаквайте:

Пловдивското футболно дерби между отборите на Локомотив и Ботев бе прекратено, след като в 40-ата минута на мача вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привържениците на "черно-белите".

След скандалните сцени - ексклузивно за БНТ говорят собствениците на Локомотив Христо Крушарски и на Ботев Илиян Филипов.

За настоящето, бъдещето и познатите предизвикателства. Възгледите си за националния отбор по баскетбол при мъжете споделя Любомир Минчев.

Проблеми и техните решения - в каква посока ще поеме българската лека атлетика? Гост в студиото е Ивет Лалова.

