Ивет Лалова: Отминаха времената, в които спортистите бяха просто едни марионетки

Ивет Лалова даде специално интервю за предаването на БНТ "Арена спорт". Легендарната ни състезателка по лека атлетика коментира предстоящото Общо събрание на БФЛА, което ще се състои на 8 ноември в театрална зала “Свети Георги“, бул. “Никола Вапцаров" №47 в София.

Лалова очаква събранието на централата да бъде далеч по-цивилизовано от това на 1 август, когато Георги Павлов смени Иван Колев на поста председател на родната федерация по лека атлетика.

"Наистина очаквам сега нещата да бъдат много по-обрани, много по-цивилизовани. И наистина се надявам атлетиката да вземе най-доброто решение за своето бъдеще, защото то е от изключително значение и изключителна важност", сподели тя.

Спринтьорката ни коментира и петте точки, които беше изложила след събитията на 1 август, като отново наблегна на важността родните ни атлети да имат дума в управлението на БФЛА.

"Това трябва и ще се случи. Въпросът е кога и по какъв начин ще бъде прието. Това ще бъде много голяма революция в нашата атлетика. Във световен мащаб това вече е нещо, което е абсолютно необходимо. Има квоти за това колко жени да има в УС, колко атлети да има в моментите на взимане на важни решения. Докато при нас нещата са позастинали малко във времето и мисля, че е време един човек да даде такова предложение, да се бори за това нещо. Аз няма да остана вечно в атлетиката, ще дам колкото мога още от себе си, но след мен се надявам да дойдат едни поколения, които да искат да продължат да бъдат на масата, където се взимат решения", категорична бе Лалова.

"Отминаха времената, в които спортистите бяха просто едни марионетки. Когато имаше успехи, те бяха общи, а когато не се случва нищо - проблемът си е техен. Време е атлетите да седнат на масата, защото това носи със себе си много отговорности, това носи много информация за това как се случват процесите и от какво има нужда спорта. Изобщо това е една отговорност, която е време атлетите да в свои ръце", продължи тя.

Според Ивет Лалова българската лека атлетика се нуждае и от сериозно модернизиране в тренировъчната методика на нашите състезатели.

"Мисля, че нашите треньори са едни изключително отдадени и сърцати хора, които се нуждаят от много подкрепа. Те работят с много любов и с минимални ресурси. Колко дълги години те изобщо не бяха легализирани и не получаваха никакви средства? Имаме нужда да се модернизираме малко. В цял свят вече хората работят с изкуствен интелект и компютри, за да развиват програми, за да изработват машини, които да помагат на спортистите да развиват качества и да са в по-добра форма. А тук още дърпаме гуми с въже. Ние сме останали с едни методики и с един начин на подготовка от преди повече от 40 години. Това е имало успехи, може да даде известна база, но за съжаление в един момент ние оставаме много далеч от всичко това, което се случва", заяви легендарната ни атлетка.

Вижте цялото интервю във видеото!