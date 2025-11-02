БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ивет Лалова: Отминаха времената, в които спортистите бяха просто едни марионетки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Запази

Легендарната ни състезателка по лека атлетика отново наблегна на важността родните ни атлети да имат дума в управлението на БФЛА.

Ивет Лалова
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ивет Лалова даде специално интервю за предаването на БНТ "Арена спорт". Легендарната ни състезателка по лека атлетика коментира предстоящото Общо събрание на БФЛА, което ще се състои на 8 ноември в театрална зала “Свети Георги“, бул. “Никола Вапцаров" №47 в София.

Лалова очаква събранието на централата да бъде далеч по-цивилизовано от това на 1 август, когато Георги Павлов смени Иван Колев на поста председател на родната федерация по лека атлетика.

"Наистина очаквам сега нещата да бъдат много по-обрани, много по-цивилизовани. И наистина се надявам атлетиката да вземе най-доброто решение за своето бъдеще, защото то е от изключително значение и изключителна важност", сподели тя.

Спринтьорката ни коментира и петте точки, които беше изложила след събитията на 1 август, като отново наблегна на важността родните ни атлети да имат дума в управлението на БФЛА.

"Това трябва и ще се случи. Въпросът е кога и по какъв начин ще бъде прието. Това ще бъде много голяма революция в нашата атлетика. Във световен мащаб това вече е нещо, което е абсолютно необходимо. Има квоти за това колко жени да има в УС, колко атлети да има в моментите на взимане на важни решения. Докато при нас нещата са позастинали малко във времето и мисля, че е време един човек да даде такова предложение, да се бори за това нещо. Аз няма да остана вечно в атлетиката, ще дам колкото мога още от себе си, но след мен се надявам да дойдат едни поколения, които да искат да продължат да бъдат на масата, където се взимат решения", категорична бе Лалова.

"Отминаха времената, в които спортистите бяха просто едни марионетки. Когато имаше успехи, те бяха общи, а когато не се случва нищо - проблемът си е техен. Време е атлетите да седнат на масата, защото това носи със себе си много отговорности, това носи много информация за това как се случват процесите и от какво има нужда спорта. Изобщо това е една отговорност, която е време атлетите да в свои ръце", продължи тя.

Според Ивет Лалова българската лека атлетика се нуждае и от сериозно модернизиране в тренировъчната методика на нашите състезатели.

"Мисля, че нашите треньори са едни изключително отдадени и сърцати хора, които се нуждаят от много подкрепа. Те работят с много любов и с минимални ресурси. Колко дълги години те изобщо не бяха легализирани и не получаваха никакви средства? Имаме нужда да се модернизираме малко. В цял свят вече хората работят с изкуствен интелект и компютри, за да развиват програми, за да изработват машини, които да помагат на спортистите да развиват качества и да са в по-добра форма. А тук още дърпаме гуми с въже. Ние сме останали с едни методики и с един начин на подготовка от преди повече от 40 години. Това е имало успехи, може да даде известна база, но за съжаление в един момент ние оставаме много далеч от всичко това, което се случва", заяви легендарната ни атлетка.

Вижте цялото интервю във видеото!

#Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #"Арена спорт" #Ивет Лалова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Специално за БНТ

Ева Янева в предаването "Зала на славата"
Ева Янева в предаването "Зала на славата"
Весела Лечева: Санкциите от МОК ще продължат, до този момент има само мълчание от Стефка Костадинова Весела Лечева: Санкциите от МОК ще продължат, до този момент има само мълчание от Стефка Костадинова
Чете се за: 04:12 мин.
Любомир Минчев: Нека да не мечтаем, нека сме реалисти, няма да ни бъде лесно Любомир Минчев: Нека да не мечтаем, нека сме реалисти, няма да ни бъде лесно
Чете се за: 06:50 мин.
Христо Крушарски и Илиян Филипов не постигнаха съгласие за случилото се в дербито на Пловдив Христо Крушарски и Илиян Филипов не постигнаха съгласие за случилото се в дербито на Пловдив
Чете се за: 03:37 мин.
Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамус София Къп" Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамус София Къп"
Чете се за: 01:20 мин.
Любомир Минчев: Липсата на водещите фигури се отразява на националния отбор Любомир Минчев: Липсата на водещите фигури се отразява на националния отбор
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ