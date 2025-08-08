БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с...
Чете се за: 00:50 мин.
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

Ивет Лалова-Колио: Време е и в България гласът на атлетите да бъде част от управлението

С огромно съжаление наблюдавам събитията от последните дни в българската атлетика, гласи още част от отвореното писмо на легендарната лекоатлетка.

ивет лалова размина голямата мечта токио

Ивет Лалова-Колио взе отношение относно драматичните събития, които се разиграват в Българската федерация по лека атлетика в последните седмици. Легендарната лекоатлетка излезе с отворено писмо, в което изрази съжалението си от случващото се.

Председателката на Комисията към атлетите към БФЛА отправи предложения към новото ръководство на централата, като призова родните атлети да станат част от управелението.

Публикуваме писмото на петкратната участничка на олимпийски игри без редакторска намеса:

"Отворено писмо за бъдещето на българската атлетика

С огромно съжаление наблюдавам събитията от последните дни около българската лека атлетика.

Като човек, отдал 25 години от живота си на този спорт – с любов, труд, сълзи, загуби и победи – не мога да мълча, когато виждам как всичко, което сме градили, рискува да бъде разрушено от липсата на диалог, прозрачност и уважение.

Аз не съм просто зрител. Аз съм атлет – преди всичко. И съм председател на Комисията на атлетите към БФЛА, избрана от самите атлети да ги представлявам.

Вече 19 години съм част от Комисията на атлетите на European Athletics, а от 3 години – и от Комисията на атлетите на World Athletics. Това не е само чест, но и отговорност – да отстояваш гласовете, които често остават нечути.

Нека го кажем ясно:

Без атлетите – и техните треньори – няма атлетика.

Няма кого да избираме. Няма какво да управляваме. Няма какво да гласуваме.

Днес аз говоря от името на всички онези, които ежедневно бягат, скачат, хвърлят, тренират в студ и жега, с лични лишения и мечти.

Говоря от името на хората, които са сърцето на спорта. Те заслужават да бъдат не просто изслушани – те трябва да бъдат част от процеса при вземане на решения в този спорт.

Каква е ролята на атлетите в управлението на спорта?

Като представител в Комисията на атлетите в най-големите ръководни организации имам привилегията и отговорността да участвам в структури, където гласът на атлетите не само се чува, но и се зачита при вземане на ключови решения.

И в World Athletics, и в European Athletics председателите на атлетическите комисии са част от техните управителни съвети (Council) с право на глас. Атлетите участват в заседанията, работните групи и стратегическите дискусии, включително по теми като safeguarding, равнопоставеност, финансиране и развитие на спорта.

Атлетите не са просто наблюдатели – те са реален партньор в управлението, защото без тях няма за кого да съществува спортът.

България не може да изостава повече. Време е и у нас гласът на атлетите да бъде част от управлението, не само украса в представителни комисии.

Какво предлагам:

Вярвам, че единственият път напред е чрез промяна на устава на БФЛА, така че той да бъде адекватен на новата реалност и в синхрон с международните стандарти на World Athletics и European Athletics, на които България е пълноправен член.

Ето основните насоки за промяна:

1. Мандатност и пряк избор

• Ограничаване на мандатите (макс. 2 поредни по 4 години) за председател и членове на УС – съгласно добрите практики на международните федерации.

• Пряк избор на председателя от всички клубове – не чрез УС, а чрез открито гласуване от цялото Общо събрание.

2. Прозрачност на общите събрания

• Ясни правила за свикване и провеждане на събрания с достатъчен срок и публичност.

• Възможност за дистанционно участие (онлайн) за клубовете, които не могат да присъстват.

• Изборите за ключови позиции да се провеждат по правило чрез тайно гласуване, като изключения са възможни само при специфична, формална заявка от делегатите.

3. Предотвратяване на конфликти на интереси

• Забрана за роднини на кандидати да участват в ключови комисии (мандатна, изборна, контролна).

• Забрана председателят да води събрание, ако е кандидат – основен принцип на независимост.

4. Ролята на атлетите в управлението

Тази точка е ключова и моля да бъде чута.

• Представител на Комисията на атлетите с право на глас в УС – това е задължителен принцип в European и World Athletics.

• Атлетите да имат правото да участват в ключови решения – включително стратегически, изборни и нормативни.

• Комисията да има правомощия да предлага политики, решения и да следи за тяхното прилагане.

Защото без атлетите няма спорт.

Защото гласът ни не е просто мнение – той е смисълът да съществуваме като федерация.

Защото сме тези, които издигат българската атлетика в очите на Европа и света.

5. Safeguarding политика: Защитата започва отвътре

През последните 2 години имах честта да бъда част от работната група към World Athletics, която разработи и внедри официалната Safeguarding политика – документ, който цели да защити всички участници в спорта от насилие, тормоз, злоупотреба и дискриминация.

Настоявам БФЛА да приеме и официално да въведе тази политика като част от устава си – за да има задължителна сила и реално приложение.

България не бива да изостава от Европа и света, когато става дума за защита на децата, младите спортисти и уязвимите групи.

Заключение

Не искам повече да виждам страха и разочарованието в очите на хората, които обичам и които са ми дали всичко – треньори, атлети, деца, доброволци, служители.

Искам спорт с достойнство.

Искам управление със сърце.

Искам бъдеще, което не се гради на манипулации, а на участие и честност.

Затова пиша. Затова говоря. Затова ще продължа да настоявам.

С уважение,

Ивет Лалова-Колио

Участник в 5 Олимпийски игри

Председател на Комисията на атлетите към БФЛА

Член на Комисията на атлетите на European Athletics

Член на Комисията на атлетите на World Athletics".

#Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #Ивет Лалова-Колио

