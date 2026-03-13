Валентин Андреев и още трима млади атлети ще участват на Европейската купа по хвърляния в Никозия

Четирима български атлети ще участват на Европейската купа по хвърляния на 14-15 март в Никозия, Кипър.
Отборът е воден от многократния шампион на чук и национален рекордьор за юноши в тази дисциплина – Валентин Андреев, а с него са трима талантливи млади атлети във възраста под 23 години – финалистът от европейско първенство Тодор Петров (гюле), Симеон Касълс (диск) и Преслав Вълев (чук). Техен треньор е Андриан Андреев.
България е кандидат за домакин на това състезание в периода 2028-2030 година чрез базата за хвърляния в Балчик.
Валентин Андреев – чук – мъже
Симеон Касълс – диск – младежи под 23 години
Тодор Петров – гюле – младежи под 23 години
Преслав Вълев – чук – младежи под 23 години
