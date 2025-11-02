БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник

Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Днес ще се задържи слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще е почти тихо, в Източна България със слаб югоизточен вятър. Температурите ще са между 18° и 23°, в София - около 21°, по-ниски ще останат само в районите с по-трайна мъгла.

През нощта ще остане безоблачно и почти тихо. Утре за поредна сутрин ще бъде мъгливо на много места в низините и в котловините. В останалите райони ще е слънчево. Минималните температури ще са между 6° и 11°, максималните - от 17° до 22°, в София 19°. В някои райони от Дунавската равнина ще се задържи мъгливо и след обяд, ще започне и постепенно увеличение на облачността. През нощта срещу вторник на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Ще остане почти тихо.

И по Черноморието сутринта ще има райони с намалена видимост. През деня ще е слънчево. Привечер и там облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са около 17°-19°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В планините след сутрешното слънце, около обяд от запад облачността ще се увеличава. През нощта в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър, посоката ще е от югозапад.

На Балканите ще е облачно, с валежи от дъжд ще бъде в северозападните райони и по Адриатическо крайбрежие, също и в Западна Гърция. В останалата част от полуострова ще е предимно слънчево, но със сутрешни мъгли.

Слънчево ще е също на Пиренейския полуостров. В Южна Франция, Швейцария и в Северна Италия облачността ще е разкъсана. В останалите райони от Европа ще е облачно. На Британските острови ще е ветровито и дъждовно, в отделни райони там със значителни валежи. Интензивни и значителни валежи от дъжд се очакват също в прибалтийските страни, в Полша и в Унгария.

Промяна не времето предстои и у нас - в близките дни ще е облачно, ще има и валежи от дъжд. Във вторник ще вали на много места в цялата страна, а в сряда - главно в източната половина. Температурите рязко ще се понижат - първо максималните, които ще са между 10° и 15°. В четвъртък и минималните ще паднат с 3-4° и ще са предимно между 5° и 10°. Тогава вероятността за валежи намалява, дори и облачността ще се разкъсва. Само че в петък отново ще се увеличи и ще вали в цялата страна.

#захлаждане и валежи #валежи от дъжд #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

