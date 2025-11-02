Емил Геранов: Даниел Наумов се опита да провокира феновете на Локомотив и успя

Еди от привържениците на Локомотив Пловдив, Емил Геранов, сподели впечатленията си след прекратеното пловдивско дерби между Локомотив и Ботев.

Срещата бе прекратена в 40-ата минута, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привържениците на "черно-белите".

"Категорично осъждаме всякакви вандалски прояви. Не може заради отделни индивиди да страдат толкова много хора. Противниковият вратар, всячески се опита да провокира нашите привърженици. В крайна сметка успя. Защо той не беше санкциониран? Защо гостуващият отбор не пусна резервния си вратар и срещата не продължи? След прекратяването на двубоя вратарят доста добре изглеждаше", сподели той.

Според него Българският футболен съюз трябва да присъди служебна победа за "смърфовете", макар феновете да не искат това да се случи.

"В правилника ясно е записано, че ако един отбор откаже да продължи срещата, то се присъжда служебна победа за другия отбор. Ние не желаем това. Собственикът на Ботев, който беше допуснат долу на терена, явно оказа влияние върху това, мачът да бъде прекратен. Не смятаме това за нормално", допълни Геранов.

Вижте цялото интервю във видеото.