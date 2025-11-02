БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Чете се за: 03:42 мин.

Година след трагедията в Нови Сад: Каква е равносметката и какво ще се промени в Сърбия?

Бойко Василев
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Какво следва след поредната кулминация на сръбските протести? Вчера в Нови Сад студентите и гражданите, които ги подкрепят, отбелязаха годишнината от трагедията на срутването на гаровата козирка в Нови Сад, където загинаха 16 души.

Късно снощи, когато завършваха своите протестни действия в Нови Сад, студентите казаха, че ще се видим утре и всеки следващ ден, докато все още има неправда. В центъра на Белград, пред парламента са протестиращите, а встрани от него е лагерът на контрапротестиращите, които подкрепят властта на Александър Вучич.

Дияна Хърка е майка на един от загиналите от инцидента с рухналата козирка на гарата в Нови Сад. Тя обяви, че днес започва гладна стачка в 11:52 часа, местно време, с искане за оставката на президента Вучич и задържаните студенти да бъдат освободени. Засега обаче, полицията не я пуска. Мястото е изключително особено, защото тук са и контрапротестиращите.

Вижте още в прякото включване на Бойко Василев

#гарата в Нови Сад #трагедията в Нови сад #протести в Белград #Нови Сад #протести в Сърбия

