Грозни сцени на "Лаута": Прекратиха дербито на Пловдив

Пловдивското футболно дерби между отборите на Локомотив и Ботев бе прекратено, след като в 40-ата минута на мача вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привържениците на "черно-белите", разположение на трибуна "Бесика".

Инцидентът се случи в 40-ата минута на срещата при резултат 1:1. Това принуди главния съдия Драгомир Драганов да спре срещата и да проведе разговор с делегата на двубоя, изпълнителния директор на Локомотив Тома Цилев и финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов. След повече от 20 минути, в които мачът бе спрян и последваха консултации, Драганов официално прекрати срещата.

Вчера кметът на Пловдив Костадин Димитров и капитаните на двата отбора - Димитър Илиев и Тодор Неделев, призоваха феновете да проявят взаимно уважение в дербито на града.

Преди мачът да бъде спрян в 15-ата минута Ботев получи право да изпълни дузпа. След удар на Самуел Калу топката срещна ръката на Русков и арбитърът веднага посочи бялата точка. Тодор Неделев се зае с изпълнението и преодоля Боян Милосавлевич с премерен изстрел в долния десен ъгъл за 0:1.

Пет минути след това Калу можеше да удвои, озовал се на добра позиция отдясно в наказателното поле, но шутира право в ръцете на Милосавлевич.

В 35-ата минута Локомотив изравни. Умарбаев насочи прецизно от фаул от около 20 метра, топката се отби в гредата, но Хуан Переа бе на точното място, за да добави в опразнената врата за 1:1.