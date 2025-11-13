БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оказаха спешна медицинска помощ на протестиращата майка в Белград

Николай Кръстев
По света
Диана Хърка, която гладува в знак на протест заради смъртта на сина си, бе приета по спешност, но се завърна пред парламента

Оказаха спешна медицинска помощ на протестиращата майка в Белград
Оказаха спешна медицинска помощ на протестиращата майка в Белград. На Диана Хърка, майка на загиналия при падането на козирката на ж.п. гарата в Нови Сад, бе направено спешно вливане. Охраняващите я ветерани съобщиха за БНТ, че състоянието ѝ в момента е стабилно и че продължава гладната си стачка.

Тя напусна палатката близо до сръбския парламент в 20 часа местно време, където провежда гладна стачка от 2 ноември, настоявайки за отговорност за смъртта на сина си Стефан и останалите 15 други жертви от ж.п. гарата в Нови Сад.

Диана Хърка беше приета в частна болница, и след около час я напусна и се завърна отново пред палатковия лагер пред Скупщината.

