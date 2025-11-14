Графа с мащабен концерт в София

Утре вечер в зала "Арена 8888" София Владимир Ампов - Графа се завръща с нов, още по-мащабен концерт.

За своите феновете Графа ще изпълни парчета от последния си албум, както и някои от най-големите си хитове. Сред тях и песента "Всеки от нас", която Графа изпълнява заедно с Роби и е посветена на всички семейства, които се борят с рака. Участие в концерта ще вземат също Дони и Момчил, Дара Екимова, Роби, както и други популярни изпълнители.