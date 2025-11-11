Ахметджан Ершимшек: Това е най-важният ни мач в последните години

Старши треньорът на волейболния Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек изрази увереност във възможностите на "жълто-сините" и предупреди, че предстоящият реванш срещу хърватския Динамо (Загреб) в Шампионската лига по волейбол при жените ще е по-труден в сравнение с първата среща, спечелена от българския тим с 3:0 гейма.

Наставникът даде пресконференция в зала "Колодрума" в Пловдив преди втория сблъсък с хърватския първенец от решаващия кръг за влизане в групите на надпреварата. Участие в брифинга взеха и състезателките Борислава Съйкова и Маргарита Гунчева.

Марица посреща Динамо утре от 18:30 часа в преследване на девето поредно участие в груповата фаза на най-авторитетния клубен волейболен турнир на Стария континент.

Ершимшек определи предстоящия двубой като "най-важния за тима в последните години".

“В първия мач свършихме много добра работа и след този резултат сме в добро настроение. Всеки знае колко важни са тези срещи за нас и сме напълно фокусирани върху двубоя. Мога да кажа, че сме готови. Със сигурност ще е по-трудно, отколкото в Загреб, защото това ще е последен шанс за тях. Ще направят всичко възможно, за да ни победят. Нашата цел е да не им дадем този шанс. Имам пълно доверие в своя отбор. Със сигурност съперникът ще може да играе по различен начин, защото в първия мач техният диагонал бе контузен и не взе участие. Волейболът не е индивидуален спорт. Ние сме отбор. Може би това е най-важният ни мач в последните години, защото преди винаги бяхме в груповата фаза, а сега още не сме и се опитваме да влезем. Достатъчно силни сме, за да го направим”, заяви наставникът.

Центърът Борислава Съйкова, която бе избрана за най-полезен играч в първия двубой между двата тима в хърватската столица, също бе на мнение, че все още нищо в сблъсъка не е решено.

„Признание е за свършената работа, че бях избрана за най-добър играч в първия двубой, но за мен най-важна е победата. Тя означава много повече. Сега трябва да излезем още по-фокусирани, защото те ще се опитат да дадат най-доброто от себе си и техният диагонал ще играе, след като в предния мач имаше здравословни проблеми и не успя да се включи“, каза Съйкова и призова привържениците на Марица за подкрепа в утрешната среща.

„В един такъв мач вълнението е много голямо. Всеки изминал двубой ми помага да съм все по-уверена. Чувствам се готова. Очаквам да сме концентрирани и да играем на максимума от възможностите ни. Ако ние си играем нашата игра, няма какво да ни спре. В такива моменти е най-важно спокойствието, за да можеш да избереш правилното решение в ситуациите. Надявам се феновете да дойдат да ни подкрепят и да станат свидетели на един хубав мач“, допълни Маргарита Гунчева.