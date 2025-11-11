БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ахметджан Ершимшек: Това е най-важният ни мач в последните години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Запази

Състезателките Борислава Съйкова и Маргарита Гунчева също коментираха предстоящия реванш от Шампионската лига срещу Динамо Загреб.

Маргарита Гунчева, Ахметджан Ершимшек, Борислава Съйкова
Снимка: ВК Марица (Пловдив)
Слушай новината

Старши треньорът на волейболния Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек изрази увереност във възможностите на "жълто-сините" и предупреди, че предстоящият реванш срещу хърватския Динамо (Загреб) в Шампионската лига по волейбол при жените ще е по-труден в сравнение с първата среща, спечелена от българския тим с 3:0 гейма.

Наставникът даде пресконференция в зала "Колодрума" в Пловдив преди втория сблъсък с хърватския първенец от решаващия кръг за влизане в групите на надпреварата. Участие в брифинга взеха и състезателките Борислава Съйкова и Маргарита Гунчева.

Марица посреща Динамо утре от 18:30 часа в преследване на девето поредно участие в груповата фаза на най-авторитетния клубен волейболен турнир на Стария континент.

Ершимшек определи предстоящия двубой като "най-важния за тима в последните години".

“В първия мач свършихме много добра работа и след този резултат сме в добро настроение. Всеки знае колко важни са тези срещи за нас и сме напълно фокусирани върху двубоя. Мога да кажа, че сме готови. Със сигурност ще е по-трудно, отколкото в Загреб, защото това ще е последен шанс за тях. Ще направят всичко възможно, за да ни победят. Нашата цел е да не им дадем този шанс. Имам пълно доверие в своя отбор. Със сигурност съперникът ще може да играе по различен начин, защото в първия мач техният диагонал бе контузен и не взе участие. Волейболът не е индивидуален спорт. Ние сме отбор. Може би това е най-важният ни мач в последните години, защото преди винаги бяхме в груповата фаза, а сега още не сме и се опитваме да влезем. Достатъчно силни сме, за да го направим”, заяви наставникът.

Центърът Борислава Съйкова, която бе избрана за най-полезен играч в първия двубой между двата тима в хърватската столица, също бе на мнение, че все още нищо в сблъсъка не е решено.

„Признание е за свършената работа, че бях избрана за най-добър играч в първия двубой, но за мен най-важна е победата. Тя означава много повече. Сега трябва да излезем още по-фокусирани, защото те ще се опитат да дадат най-доброто от себе си и техният диагонал ще играе, след като в предния мач имаше здравословни проблеми и не успя да се включи“, каза Съйкова и призова привържениците на Марица за подкрепа в утрешната среща.

„В един такъв мач вълнението е много голямо. Всеки изминал двубой ми помага да съм все по-уверена. Чувствам се готова. Очаквам да сме концентрирани и да играем на максимума от възможностите ни. Ако ние си играем нашата игра, няма какво да ни спре. В такива моменти е най-важно спокойствието, за да можеш да избереш правилното решение в ситуациите. Надявам се феновете да дойдат да ни подкрепят и да станат свидетели на един хубав мач“, допълни Маргарита Гунчева.

Свързани статии:

Марица с изразителна победа над Динамо Загреб в квалификациите на Шампионската лига
Марица с изразителна победа над Динамо Загреб в квалификациите на Шампионската лига
Българският волейболен шампион се наложи с 3:0 гейма.
Чете се за: 01:17 мин.
#Волейболна Шампионска лига за жени 2025/26 #Ахметджан Ершимшек #Борислава Съйкова #ВК Марица Пловдив #Маргарита Гунчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
1
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
2
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
4
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
5
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
6
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Български волейбол

Марчело Абонданца: Очаквам да направим онази стъпка, която ни липсваше преди 12 години
Марчело Абонданца: Очаквам да направим онази стъпка, която ни липсваше преди 12 години
Любо Ганев: Няма значение как са били гласовете, важното е, че имаме избран треньор Любо Ганев: Няма значение как са били гласовете, важното е, че имаме избран треньор
Чете се за: 01:55 мин.
Марчело Абонданца се завръща начело на женския национален отбор на България по волейбол Марчело Абонданца се завръща начело на женския национален отбор на България по волейбол
Чете се за: 02:22 мин.
Владимир Гърков над всички при успеха на Сен Назер над Шомон във Франция Владимир Гърков над всички при успеха на Сен Назер над Шомон във Франция
Чете се за: 01:00 мин.
Християн Димитров и Самуил Вълчинов допринесоха за успеха на Консар Равена в италианската Серия А2 Християн Димитров и Самуил Вълчинов допринесоха за успеха на Консар Равена в италианската Серия А2
Чете се за: 01:00 мин.
Кой, ако не той? Александър Николов даде тон за нова победа на Лубе в Италия Кой, ако не той? Александър Николов даде тон за нова победа на Лубе в Италия
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява,...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ