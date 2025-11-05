Марица с изразителна победа над Динамо Загреб в квалификациите на Шампионската лига

Волейболният шампион на България при жените Марица (Пловдив) направи нова крачка към участие в груповата фаза на Шампионската лига за девета поредна година. В първи двубой от третия квалификационен кръг на надпреварата, маричанки победиха с 3:0 гейма (25:21, 25:9, 25:18) като гост Динамо Загреб. Реваншът е на 12 ноември в зала „Колодурма“ в Пловдив.

В първия гейм пловдивчанки поведоха с 11:8, но след това допуснаха обрат при 13:16. Стигна се до 19:19, след което Марица взе аванс от 23:20, за да пречупи домакините при 25:21.

Втората част беше изключително силна за отбора от Пловдив, който направи 10 точки срещу само една за Динамо и в крайна сметка спечели с 25:9.

Третият гейм също премина при по-добри изяви за Марица, а резултатът отново беше изцяло в полза на водения от треньора Ахметджан Ершимшек състав.

Най-резултатна за успеха на Марица стана Борислава Съйкова с 16 точки, Ива Дудова добави още 14, а Ванеса Агбортаби допринесе с 11 пункта.