Женският отбор на Левски отпадна от волейболния турнир Чалъндж къп

Волейболният женски отбор на Левски (София) отпадна от Чалъндж къп. Възпитаничките на треньора Радослав Арсов победиха с 3:2 гейма (16:25, 12:25, 25:16, 25:19, 15:11) у дома Шезо в мач-реванш от 1/32-финалите в състезанието. Първата среща между двата отбора завърши с победа 3:0 в полза на швейцарките, които тази вечер се нуждаеха от два гейма, за да продължат напред.



Шезо поведе с 2:0 след 25:16 и 25:12 в първите две части от двубоя в зала „Левски София“. След това „сините“ успяха да наложат превъзходство, което им осигури обрат и краен успех с 3:2.

Третата и четвъртата част бяха изцяло в полза на Левски, а в тайбрека отборът от София поведе с 9:7 и 12:10, за да спечели с крайното 15:11 след повече от час и половина игра.

Най-резултатна за Левски стана Славина Колева със 17 точки.