Компромис в Сената на САЩ: Историческото спиране на работата на правителството е към края си

Американският конгрес е на път да сложи край на най-продължителната бюджетната парализа в историята на Съединените щати.

След повече от 40 дни блокада на работата на правителството Сенатът одобри компромис за бюджета. Текстът отива за гласуване в Камарата на представителите още утре.

Липсата на финансиране доведе до спиране на хранителните помощи за милиони американци, остави стотици хиляди федерални служители без заплати и причини прекъсвания на въздушния трафик.



Пробив в Сената след 41 дни блокада на правителството. С 60 гласа "за" и 40 "против" беше приет компромисен законопроект за бюджета на Съединените щати.

"Това беше много дълъг път, най-дългото затваряне в историята. Много съм радостен да мога да кажа, че се приближаваме към неговия край", заяви Джон Тюн, лидер на републиканците в Сената.

Текстът беше подкрепен от 8 демократи. Техните аргументи са, че компромисът ще възстанови всички временно уволнени служители, ще отмени планираните съкращения и ще гарантира, че федералните служители ще получат заплатите си със задна дата. Лидерът на Демократическата партия в Сената Чък Шумър гласува против, както и някои републиканци.

"Последните 41 дни разкриха дълбините на жестокостта на Доналд Тръмп. Той затвори правителството по-дълго от всеки друг президент в американската история, превърна в политически заложници невинни деца, ветерани, федерални работници. И всичко това, защото отказва да реши кризата в здравеопазването", допълни Чък Шумър, лидер на Демократическата партия в Сената.

Демократите в Сената до последно и неуспешно се опитваха да обвържат финансирането на федералното правителство със здравните субсидии за 24 милиона американци, които изтичат в края на годината.



Преди гласуването Доналд Тръмп изрази задоволство, че са осигурени достатъчно гласове от демократите, за да се излезе от безизходицата.

"Сделката е много добра. Няма да даваме милион и половина трилиона долара на хора, дошли от затвори, на бандити и дилъри на наркотици и всякакви други, които искат да им предоставим здравеопазване. Това щеше да разклати здравната ни система", коментира американският президент Доналд Тръмп.

Следващата стъпка е внасянето на законопроекта в контролираната от републиканците Камара на представителите.

"Призовавам всички членове на Камарата на представителите да се върнат във Вашингтон възможно най-бързо. Ще дадем 36- часово официално предизвестие, за да можем да гласуваме час по-скоро, да приемем изменения законопроект за временното финансиране и да го предадем на президента", каза още Майк Джонсън, председател на Камарата на представителите.

Компромисът ще осигури финансиране на правителството до 30 януари и средства за програмата за хранителни помощи до края на фискалната година. Освен това ще гарантира заплатите на федералните служители.



След 1 октомври около 1,4 милиона федерални служители са в неплатен отпуск или работят без заплащане. Спирането на работата на правителството постави под въпрос ваучерите за храна за 42 милиона американци.



Само вчера повече от 2400 полета в цялата страна бяха отменени, а около 9000 бяха отложени.