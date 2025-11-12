БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Борисов: Обвързването на минималната заплата с другите възнаграждения ще отпадне в следващия бюджет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Това намерение Борисов е заявил пред коалиционния партньор БСП, работодателите и синдикатите

Бойко Борисов
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че в следващия бюджет ще отпадне обвързването на минималната работна заплата с другите възнаграждения, включително и средната. По думите му той е обявил това намерение, както пред коалиционния партньор БСП, така и пред работодателите и синдикатите.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Последните четири години аз не ги слушах нито работодателите, нито синдикатите, много много да се обаждат, когато спиралата и връзването на минималната, средната и всички останали заплати, беше по някакви странни формули. Тук имам голяма вина, защото никой не искаше Асен Василев, освен мен, това беше договорка от манастира. И той сътвори всичките тези неща. Аз мога и на работодателите да им кажа, че в следващия бюджет това ще бъде отвързано."

#средна работна запалта #минимална работна заплата #бюджет

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
2
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"
3
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
4
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
6
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Политика

Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
Чете се за: 01:37 мин.
НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание
Чете се за: 00:30 мин.
Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под кривата круша" Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под кривата круша"
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл" Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 01:45 мин.
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на българските власти Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на българските власти
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село Врачеш
С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл" Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Външните министри от Г-7 се срещат в Канада - на фокус е войната в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Нашата земя не е за продан": Протестиращи нахлуха на...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ