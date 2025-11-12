Бойко Борисов: Обвързването на минималната заплата с другите възнаграждения ще отпадне в следващия бюджет

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че в следващия бюджет ще отпадне обвързването на минималната работна заплата с другите възнаграждения, включително и средната. По думите му той е обявил това намерение, както пред коалиционния партньор БСП, така и пред работодателите и синдикатите.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Последните четири години аз не ги слушах нито работодателите, нито синдикатите, много много да се обаждат, когато спиралата и връзването на минималната, средната и всички останали заплати, беше по някакви странни формули. Тук имам голяма вина, защото никой не искаше Асен Василев, освен мен, това беше договорка от манастира. И той сътвори всичките тези неща. Аз мога и на работодателите да им кажа, че в следващия бюджет това ще бъде отвързано."