Цветелина Катанска

Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Може да не сме най-говорещото правителство, но сме най-ефективното, заяви премиерът

Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ
Снимка: БТА
До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ, това заяви премиерът Росен Желязков по време на редовното заседание на Министерски съвет.

То би трябвало да бъде в размер на 1.6 млрд. евро.

снимка: БТА

"Очакваме 1.6 млрд. евро до постъпи до края на годината, с което гарантираме финансовата си стабилност. И днес, и утре българският парламент ще продължи работа по реформите, свързани с третото плащането. Искам да благодаря на ЕК за доверието към българското правителство и на всеки министър поотделно", коментира Желязков.

По думите му основание за получаване на третото плащане е второто, което беше получено частично вчера.

"Вчера България получи второто плащане по ПВУ - 440 млн. евро, което е признание. Това е и първото плащане по плана от три години насам. Изпълнили сме 58 от 59 етапни цели".

Премиерът не коментира неизпълнената част от плана, заради което Брюксел ни удържа над 200 млн. евро.

"Може да не сме най-говорещото правителство, но сме най-ефективното", допълни Желязков.

#ПВУ #плащания #МС #Росен Желязков #заседание

