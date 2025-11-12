Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл"

Президентът Румен Радев с нови критики към властта по темата "Лукойл". Във фейсбук държавният глава коментира приетите промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности и назначаването особен търговски управител в рафинерията в Бургас.

Според Радев са несъстоятелни оправданията на управляващите, че чакат обнародването на промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител.

Президентът допълва още, че ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, е трябвало особеният управител да е назначен досега.

И уточнява, че управляващите са имали законовото право да го направят, тъй като институтът на особен търговски управител е уреден още през 2023-та г. с приет закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол. Те са приети и в други европейски държави със сходен казус, посочва още държавния глава.

Радев посочва още, че през последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокараха светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки. И пита: дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?