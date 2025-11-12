БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Двама работят, трима стоят": Ремонтът на пътя Първенец-Лилково е спрян - защо?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Хората от района казват, че развалят колите си в огромните дупки

Пътят Пловдив-Първенец-Лилково, който води до борсата в Първенец е в окаяно състояние, алармира директорът на тържището Илия Гатев. Оплакват се и хора от селото. Трафикът в участъка е изключително интензивен, защото това е една от връзките на близките села от Родопската яка за Пловдив.

Хората казват, че развалят колите си в огромните дупки.

Ремонтът на пътя започна през юли, но неочаквано е спрян.

Каква е причината?

"Много време продължи това нещо. Безумие е. Аз виждам как се работи - двама работят, а трима около тях стоят", оплакват се хората от региона.

"Тук трафикът е много интензивен. Пътуващите се притесняват от дългия престой на техниката. На два етапа се започна ремонтът. Направи се една крива маркировка. В момента е надраскан целия асфалт. Вторият участък - хората се притесняват от канавките отстрани", това каза в "Денят започва" кметът на село Първенец Ренета Плевнелиева.

Тя обясни, че не е получила обяснения защо ремонтът е преустановен.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева

