Георги Русев: За мен е чест да съм в националния отбор

Георги Русев, който се завръща в състава на националния отбор по футбол, смята, че отличният колектив може да помогне на тима ни да си стъпи на краката и да подобри резултатите си.

Непрестанните критики към селекцията не бива да променят атмосферата в тима ни, смята Русев. България ще изиграе четвъртия си двубой от квалификациите за Мондиал 2026 в събота срещу Турция.

Мачът е от 19:00 ч. и ще бъде предаван пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

"Личните ми очаквания са да се представим на едно добро ниво, ако може да вземем максимален брой точки и да излезем здрави от този лагер", заяви националът.

България няма шансове за класиране на световното, но какви поуки си взе нашият тим?

"Аз не бях предните два лагера, но това, което гледах по телевизията, мисля, че изиграха не лоши полувремена, имахме не лоши моменти, но за жалост, тимовете в момента са на доста високо ниво и е трудно, наказват грешките", обясни полузащитникът на ЦСКА 1948.

"Кой ще играе, кой няма да играе, ще предцени треньорският щаб. За мен е чест да съм в националния отбор, благодаря, че за пореден път получавам този шанс и ще дам всичко от себе си, ако получа шанса", каза още играчът.

Той смята, че без колектив няма как да потръгне играта на отбора ни.

"Важно е какво става в отбора, трябва да сме заедно, трябва да сме единни, да се подкрепим, защото това е най-важното. Без колектив няма как да се получат нещата. Мисля, че има такъв. Познавам ги повечето момчета и отпреди, и от юношески гарнитури, и от младежки гарнитурите до първия отбор. Познавам и треньорския щаб, работил съм в младежкия национален отбор с него и на европейското до 17 бяхме заедно. Мисля, че колективът е на едно високо ниво и това е най-важното. Хората от страни не са важни", убеден е Русев.

Вижте интервюто във видеото!