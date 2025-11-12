Онлайн сигурност и деца - как могат да бъдат защитени в ерата на AI?

Специално заседание на Съвета на децата ще се проведе днес в резиденция Бояна. На него ще бъде обсъдена темата за онлайн сигурността на децата и младежите в контекста на зачестилото използване на изкуствен интелект.



Сред акцентите в програмата на заседанието са: дискусията за възрастови ограничения за определени приложения и създаване на балкански пакт за защита на децата в социалните мрежи.

На заседанието ще участват деца и младежи от цялата страна - представители на Съвета, социалният министър Борислав Гуцанов, както и представители ГДБОП и Държавна агенция закрила на детето.