ИЗВЕСТИЯ

Онлайн сигурност и деца - как могат да бъдат защитени в ерата на AI?

У нас
Специално заседание на Съвета на децата ще се проведе днес в резиденция Бояна

Онлайн сигурност и деца - как могат да бъдат защитени в ерата на AI?
Специално заседание на Съвета на децата ще се проведе днес в резиденция Бояна. На него ще бъде обсъдена темата за онлайн сигурността на децата и младежите в контекста на зачестилото използване на изкуствен интелект.

Сред акцентите в програмата на заседанието са: дискусията за възрастови ограничения за определени приложения и създаване на балкански пакт за защита на децата в социалните мрежи.

На заседанието ще участват деца и младежи от цялата страна - представители на Съвета, социалният министър Борислав Гуцанов, както и представители ГДБОП и Държавна агенция закрила на детето.

