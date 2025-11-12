БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Външните министри от Г-7 се срещат в Канада - на фокус е войната в Украйна

Христо Ценов
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Другата главна тема ще бъде Газа

Външните министри на страните от Г-7 се срещат в Канада.

Фокус на срещата се очаква да бъде войната в Украйна. Тя идва след проваления опит за преки преговори между Доналд Тръмп и Владимир Путин, след като Москва отказа незабавно примирие.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че страната му ще изпрати допълнителни 40 милиона евро помощ за зимата.

Поради съкращения в бюджета за външното министерство Берлин изпраща по-малко хуманитарна помощ от преди.

Другата главна тема на срещата ще бъде Близкият изток, и по-специално Газа.

От Съединените щати ще присъства държавният секретар Марко Рубио.

