Външните министри от Г-7 се срещат в Канада - на фокус е войната в Украйна

Външните министри на страните от Г-7 се срещат в Канада.
Фокус на срещата се очаква да бъде войната в Украйна. Тя идва след проваления опит за преки преговори между Доналд Тръмп и Владимир Путин, след като Москва отказа незабавно примирие.
Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че страната му ще изпрати допълнителни 40 милиона евро помощ за зимата.
Поради съкращения в бюджета за външното министерство Берлин изпраща по-малко хуманитарна помощ от преди.
Другата главна тема на срещата ще бъде Близкият изток, и по-специално Газа.
снимки: БТА
От Съединените щати ще присъства държавният секретар Марко Рубио.