В Сандански започва основна реконструкция на 11 улици

Започва основна реконструкция на 11 улици в Сандански. Те ще бъдат с изцяло подменен водопровод и канализационна мрежа, както и с нов асфалт и осветление. Ремонтът ще продължи година и половина, а финансирането е от държавния бюджет.

"Искам да пожелая късмет и спорна работа на тези, които ще изпълняват този важен за града проект, който е с ДДС малко над 16 млн. лева и ще покрие близо 5 км мрежа, както канализационна, водопроводна и улици в Сандански", каза Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството.