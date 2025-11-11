Ще се плащат ли детските градини през лятото?

Платена детска градина през лятото - това предлагат от Столичната община, като част от готвените промени в Закона за училищното и предучилищното образование.

Идеята е с парите от таксите да се осигурят средства за допълнителна охрана и наемане на педагогически персонал.

Детските градини у нас са безплатни вече повече от 3 години. От Столичната община предлагат през лятото таксите да се върнат, за да може да има повече средства за охрана след няколкото бягства на деца от детски заведения.

Казват, че така ще има и повече пари за заплащане на учители, които ще работят през лятото и ще заместват излезлите в отпуск.

"Неучебното време за детските градини е от юни до 14 септември, като за този период според нас може да се заплаща такса, която предлагаме да не отива в Общината, а да остава в детските градини и да бъде регламентирано от СОС за какво точно могат да бъдат използвани тези средства. Също размерът на таксата да бъде определен от Общинския съвет, както и това дали въобще да има такса, тъй като сме наясно, че има общини в страната, за които това не би било много приложимо", заяви Десислава Желязкова, директор на Дирекция" Образование" в Столична община.

Социалните критерии ще останат в сила. Така най-бедните семейства отново няма да плащат. Таксата ще е достатъчно голяма, за да осигури необходимите средства, но не толкова, че да натоварва родителите, казва още Желязкова. Отиваме в 99-а Детска градина "Брезичка" в "Бели брези".

"Ние от Сдружението на директорите подкрепяме това предложение. Една от целите е малко да имаме яснота кой ще идва на детска градина. Оказва се, че голяма част от родителите заявяват участие, а не си пращат децата. В резултат на което има много излишни разходи, на храна, на персонал. Какво ще кажете за 50 порции изхвърлени в петък - това е разточителство, което не можем да си позволим, но е факт", коментира Иванка Харбалиева, директор на 99-а Детска градина "Брезичка".

Директорката смята, че въвеждането на лятната такса ще дисциплинира родителите. А какво мислят самите те:

"Това не би утежнило бюджета на семействата. Те ще бъдат някакви символични суми. Така ще се подпомогне и финансирането към детските градини", допълни Бегие Тебер, майка на дете в яслена група. "Детските градини трябва да бъдат безплатни и през лятото, и когато трябва, защото много родители работят през лятото - къде могат да оставят децата. И някои от тях нямат пари". "Не всички родители могат да си позволят платени градини".

Сред предложените от Общината промени в Закона са и експерти по ранно детско развитие да сменят медицинските сестри в яслите, които не достигат.

Обсъжда се и нова специалност в направление "Здравни грижи", която да е с тригодишно обучение. Просветното министерство подкрепя предложенията.