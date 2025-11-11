БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера

Мая Димитрова от Мая Димитрова
У нас
Това е поредният случай на опит за финансова злоупотреба чрез използване на изкуствен интелект

Международна мрежа за онлайн измами разпространява в социалните мрежи манипулирани рекламни видеа и снимки с образите на президента и премиера.

Рекламите отправят към платформи, които изискват подаването на лични и финансови данни, и превеждането на пари. Това е поредният случай на опит за финансова злоупотреба чрез използване на изкуствен интелект. Публично към момента у нас липсват данни извършители на подобни измами да са установявани.

Според скорошно разследване на Ройтерс, поне 10% от печалбите на една от социалните платформи идва от подобни реклами на онлайн измами.

"Всеки от вас вече има шанс да постигне годишен доход от 55 152 български лева. Нужно е само да се осмелите да направите първата стъпка", казва президентът във фалшивото видео.

Това е част от дийпфейк видеото, в което чрез образа на президента Румен Радев се рекламира инвестиционна платформа. Твърди се, че срещу 450 лева седмично ви очаква доход от хиляди. Друга реклама със същите автори използва образа на премиера Росен Желязков - от фалшиво интервю на репортера на БНТ Иво Никодимов става ясно, че може да се получи пасивен доход от 6000 лева месечно чрез нова програма на Българска народна банка. Нужно е само да се изпратят 500 лева. Кои са белезите, по които потребителят да разпознае, че става дума за измама?

"Тези кампании не са напълно аматьорски, вложено е усилие в изграждане на сайт, който да имитира българска медия. Още първото нещо, което забелязвам е, че адресът на тази страница е най-меко казано съмнителен, не е адрес в България, не е на тази медия и още в този момент трябва да знаем, че не е реална публикация", обясни Тодор Киряков, изследовател на медийната среда.

Веднага прави впечатление, че бутоните и връзките в платформата не работят, а отвеждат към форма за контакт. Има следи от машинен превод - останки от руски език в текста и не достатъчно добро аудио. Снимките на доволни потребители на услугата също са показателни - при проверка в html кода на платформата се вижда, че имената са различни - Виктория всъщност е Изабела. При обратно търсене в мрежата става ясно, че това са стокови снимки.

"Тези фалшиви свидетелства от фиктивни личности, които са с измислени биографии, които ги показват като обикновени хора от народа - медицински сестри от Варна, инженери от Стара Загора, тоест измамата е насочена така, че да е насочена към чувствата на най-много хора", коментира Тодор Киряков.

Кой стои зад фалшивата платформа трябва да установят кибер експертите в МВР. Проучването ни показа, че авторите на измамата са таргетирали и македонската публика. Подадохме сигнал за злоупотребата до Президентството и Министерския съвет. И от двете институции потвърдиха, че става дума за измама, за която вече са уведомили разследващите.

#дийпфейк #премиер #президент

