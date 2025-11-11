БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Домашен арест за 19-годишния Николай, врязал се с кола в заведение в Разград и убил трима души

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Николай Дюлгеров влезе в съдебната зала в пълно мълчание. Родителите му обаче изразиха съжаление за случилото се

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Съдът остави под домашен арест 19-годишния Николай Дюлгеров, който през юли се вряза с кола в заведение в Разград и уби на място трима души.

Процесът се гледа от Окръжния съд в Русе след отвод на магистратите в Разград.

Подсъдимият Николай Дюлгеров влезе в съдебната зала в пълно мълчание. Родителите му обаче изразиха съжаление за случилото се.

"Съболезнования на близките на загиналите, аз също искам да върна времето назад, но няма как", заяви Недялко Дюлгеров, баща на подсъдимия.

"Казваме му, че ще си изтърпи каквото трябва и това е, какво да му кажем", допълни майката на подсъдимия.

Роднините на тримата загинали обаче настояха за връщането му в ареста.

"Аз не мога да го приема. Той не е дал живота на баща ми, за да го отнеме. И каквото и да направят няма да върнат баща ми", коментира Сузан Гюрсел, близка на една от жертвите.

Направените три автотехнически експертизи показват, че Николай е карал колата на баща си с 40 км над допустимата скорост в града.

Кръвните му проби са отрицателни за алкохол и наркотици. Близките на жертвите обаче настояват за ново изследване.

"Повторно да се разгледат пробите, взетите за наличие на райски газ или не, за средната скорост, каква е била", заяви Николай Димитров, адвокат.

Адвокатът на близките поиска и отвод на наблюдаващия прокурор, както и на целия състав на окръжната прокуратура в Разград с мотива, че майката на обвиняемия работи като призовкар в съда и има вероятност това да повлияе на делото.

"Ние считаме, че съществуват данни за евентуален умисъл, но тенденциозно прокуратурата отказва да повдигне такова обвинение. Както отказва да повдигне обвинение за особено тежък случай", коментира Борис Aкалиев, адвокат на близките на загиналите.

Наблюдаващият прокурор отрече обвиненията.

"Не познаваме майката. Наказанието тепърва ще го искаме, когато приключи съдебното следствие", коментира Радослав Батанов, наблюдаващ прокурор.

Окръжният съд в Русе отхвърли искането за отвод и уважи молбата на защитата процесът да се гледа по съкратената процедура тъй като обвиняемият признава вината си.

"Всичко е ясно. Няма какво да коментирам", каза още Радостин Ковалаков, адвокат на подсъдимия.

Ако бъде признат за виновен, шофьорът може да получи от 5 до 15 години затвор, но заради съкратената процедура, присъдата му може да бъде намалена с една трета.

#задържан #жертви #катастрофа #загинали #Разград #дело

