БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на...
Чете се за: 03:45 мин.
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона...
Чете се за: 01:50 мин.
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Скандалът с незаконни залагания в Турция се разраства

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Скандалът с незаконни залагания на футболни срещи в Турция се разраства. Турската федерация е спряла правата на 1024 футболисти, включително национала Ерен Елмалъ. Сред наказаните има и играчи от грандовете в местната суперлига – Бешикташ и Галатасарай.

Поради големия брой санкционирани, турската федерация поиска от FIFA извънреден 15-дневен трансферен прозорец за замяна на наказаните играчи. Мачовете в долните дивизии са отложени с две седмици. 17 футболни съдии са в затвора, като именно от тях тръгна разследването за един от най-големите скандали със залози в европейския футбол.

Последвайте ни

ТОП 24

Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
1
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
2
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
3
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
4
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
5
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
6
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Спорт

Лионел Меси посети Камп Ноу
Лионел Меси посети Камп Ноу
Подготовка на Мексико за Световното първенство по футбол Подготовка на Мексико за Световното първенство по футбол
Чете се за: 00:30 мин.
Националният отбор по футбол се подготвя за предстоящите квалификации Националният отбор по футбол се подготвя за предстоящите квалификации
Чете се за: 00:22 мин.
Росица Денчева с обрат и победа в Ираклион Росица Денчева с обрат и победа в Ираклион
Чете се за: 00:52 мин.
Интервю с триатлониста Преслав Кушев Интервю с триатлониста Преслав Кушев
Чете се за: 00:17 мин.
Тържествено откриване на 15-тите Национални спортни игри на Китай Тържествено откриване на 15-тите Национални спортни игри на Китай
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника" ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Домашен арест за 19-годишния Николай, врязал се с кола в заведение...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ