Скандалът с незаконни залагания в Турция се разраства

Скандалът с незаконни залагания на футболни срещи в Турция се разраства. Турската федерация е спряла правата на 1024 футболисти, включително национала Ерен Елмалъ. Сред наказаните има и играчи от грандовете в местната суперлига – Бешикташ и Галатасарай.

Поради големия брой санкционирани, турската федерация поиска от FIFA извънреден 15-дневен трансферен прозорец за замяна на наказаните играчи. Мачовете в долните дивизии са отложени с две седмици. 17 футболни съдии са в затвора, като именно от тях тръгна разследването за един от най-големите скандали със залози в европейския футбол.