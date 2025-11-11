Откриха нов скейт парк в Благоевград

Скейт паркът в Благоевград е изцяло нов, с висококачествена настилка, специално проектирана за екстремни спортове. Повърхността е гладка, но със страхотно сцепление, идеална за скейт, ролери, тротинетки и колела. Всички рампи и елементи са от устойчив бетон, подсилени с метални ръбове за безопасност.

Проектът е на Община Благоевград и се намира в парк "Даме Груев". Пространството е разделено на две линии – за начинаещи и напреднали, включващо разнообразни елементи. Има ново осветление за каране след залез, пейки, фитнес уреди и тенис маси, както и видеонаблюдение срещу вандалски прояви.