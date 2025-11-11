БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Международна мрежа за онлайн измами използва образите на...
Чете се за: 03:45 мин.
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона...
Чете се за: 01:50 мин.
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

Откриха нов скейт парк в Благоевград

Чете се за: 00:45 мин.
Деца
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Скейт паркът в Благоевград е изцяло нов, с висококачествена настилка, специално проектирана за екстремни спортове. Повърхността е гладка, но със страхотно сцепление, идеална за скейт, ролери, тротинетки и колела. Всички рампи и елементи са от устойчив бетон, подсилени с метални ръбове за безопасност.

Проектът е на Община Благоевград и се намира в парк "Даме Груев". Пространството е разделено на две линии – за начинаещи и напреднали, включващо разнообразни елементи. Има ново осветление за каране след залез, пейки, фитнес уреди и тенис маси, както и видеонаблюдение срещу вандалски прояви.

Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
"Един грам живот“ – филмът с мисия да спасява животи
Графити оживиха новия STEM център в ОУ "Любен Каравелов", Бургас Графити оживиха новия STEM център в ОУ "Любен Каравелов", Бургас
Чете се за: 00:30 мин.
Започна втори етап на акция "Зима" по пътищата Започна втори етап на акция "Зима" по пътищата
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 11.11.2025 г. Новините 11.11.2025 г.
Чете се за: 04:00 мин.
Боряна Калейн върна изгубен портфейл в София Боряна Калейн върна изгубен портфейл в София
Чете се за: 01:12 мин.
Почитаме Свети Мина – чудотворецът, закрилник на семейството и сираците Почитаме Свети Мина – чудотворецът, закрилник на семейството и сираците
Чете се за: 00:52 мин.

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника" ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Домашен арест за 19-годишния Николай, врязал се с кола в заведение...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
