Русия е готова да се откаже от контрола си върху сръбската НИС

Биляна Бонева
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Американските санкции срещу НИС бяха наложени от администрацията на президента Байдън в началото на тази година

Русия се отказва от контрола върху сръбската петролна компания НИС и е готова да го прехвърли на трета страна - това съобщи министърът на енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович. Москва е изпратила писмо до американската Служба за контрол на активи с искане за удължаване на оперативния лиценз на основата на преговори с трета страна.

Месец, след като американските санкции срещу сръбската компания НИС влязоха в сила, Русия обяви, че е готова да предаде контрола на трета страна. Но коя е тя, засега не е известно.

"Държавата Сърбия официално подкрепя това искане. Службата за контрол на активите на САЩ вече реагира с определени коментари и се надяваме, че ще представи позицията си през седмицата", написа Дубравка Джедович, министър на енергетиката на Сърбия.

НИС контролира единствената сръбска петролна рафинерия Панчево, която осигурява около 80% от нуждите на сръбския пазар. Белград притежава около 30% от акциите, а руската компания "Газпром нефт" държи 45 % от НИС. Придобива ги през 2008 г., когато сръбската компания е в тежко финансово състояние.

Американските санкции срещу НИС бяха наложени от администрацията на президента Байдън в началото на тази година. Влизането им в сила беше отлагано 8 пъти, за да намери Белград решение как да бъде изтеглен руския капитал от компанията.

"Това са най-тежките санкции, наложени на компания в Сърбия. Те искат пълното премахване на руските интереси от НИС. Става въпрос за "премахване", а не за "намаляване", каза Александър Вучич, президент на Сърбия.

Но след като 10 месеца Сърбия не успя да намери решение, мерките влязоха в сила на 9 октомври. Санкциите тласнаха нагоре цените на горивата в Сърбия.

Само в петък цената на бензина скочи с 2 динара и достигна равностойността на 3 лева и 4 стотинки.

"Времето изтича и трябва да се намери решение, но гражданите не трябва да страдат и да остават без гориво. Това няма и не трябва да се случва", коментира Дубравка Джедович.

Кога и как Сърбия ще реши кризата с НИС, все още не е ясно. Най-спряганият вариант е руските дялове да бъдат прехвърлени на европейска компания, за да получат бързото одобрение на Съединените щати. Хърватия вече обяви, че нейната държавна петролна компания е готова да купи сръбската НИС.

