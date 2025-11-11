Митрофанова критикува действията на българските власти по казуса с "Лукойл"

Първи коментар на Русия за рафинерията у нас и американските санкции.

Руският посланик в София Елеонора Митрофанова определи действията на българските власти спрямо "Лукойл" като "прибързани и правно съмнителни".

В интервю за руската агенция ТАСС Митрофанова коментира приетия закон за назначаване на особен управител на завода.

Според нея това изглежда като закон за отчуждаване на собственост, тъй като всички решения, включително и такива за евентуална продажба на предприятието, не подлежат на административен или съдебен контрол.

Според мнението на Митрофанова българите предприемат рисков подход и създават опасен прецедент.