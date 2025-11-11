БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митрофанова критикува действията на българските власти по казуса с "Лукойл"

Милен Атанасов
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Руският посланик в София определи действията като "прибързани и правно съмнителни"

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Първи коментар на Русия за рафинерията у нас и американските санкции.

Руският посланик в София Елеонора Митрофанова определи действията на българските власти спрямо "Лукойл" като "прибързани и правно съмнителни".

В интервю за руската агенция ТАСС Митрофанова коментира приетия закон за назначаване на особен управител на завода.

Според нея това изглежда като закон за отчуждаване на собственост, тъй като всички решения, включително и такива за евентуална продажба на предприятието, не подлежат на административен или съдебен контрол.

Според мнението на Митрофанова българите предприемат рисков подход и създават опасен прецедент.

