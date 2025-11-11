БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Общинската избирателна комисия във Варна заседава за отпуската на Благомир Коцев

Коцев е в ареста от 8 юли тази година по обвинение за корупция

Благомир Коцев
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Общинската избирателна комисия във Варна заседава днес по казуса за отпуската на кмета Благомир Коцев. Решението ще бъде съобщено до дни.

Поводът са подадени в ОИК два сигнала, с които се иска информация дали дългият период на отсъствие на кмета не е основание за прекратяване на мандата му.

Благомир Коцев е в ареста от 8 юли тази година по обвинение за корупция.

От Общинската избирателна комисия поискаха и получиха справка от Община Варна, от Общинския съвет и от НАП за полагаемия годишен отпуск на Благомир Коцев.

По информация от Община Варна той има право на над 50 дни, освен това му се полага и неплатен, какъвто ползваше от началото на месеца до днес.

# Благомир Коцев #Общинска избирателна комисия #отпуска #кмет #Варна

