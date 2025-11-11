Общинската избирателна комисия във Варна заседава за отпуската на Благомир Коцев

Общинската избирателна комисия във Варна заседава днес по казуса за отпуската на кмета Благомир Коцев. Решението ще бъде съобщено до дни.

Поводът са подадени в ОИК два сигнала, с които се иска информация дали дългият период на отсъствие на кмета не е основание за прекратяване на мандата му.

Благомир Коцев е в ареста от 8 юли тази година по обвинение за корупция.

От Общинската избирателна комисия поискаха и получиха справка от Община Варна, от Общинския съвет и от НАП за полагаемия годишен отпуск на Благомир Коцев.

По информация от Община Варна той има право на над 50 дни, освен това му се полага и неплатен, какъвто ползваше от началото на месеца до днес.