В Пловдив започна историята на един филм, който носи магия, спомени и любов в черно и бяло. Снимките на документално-игралния филм, посветен на стогодишния юбилей на футболен клуб Локомотив Пловдив, стартираха по калдъръмените улици и емблематични места в Стария град.



Проектът е част от инициативите на Фондация „100 години Локомотив Пловдив“, а режисьор е Илиян Джевелеков – автор на хитовете „Love.net“, Порталът, Тревожност и други продукции, които приковават вниманието на зрителите от години. В лентата ще бъдат използвани и кадри от архивния фонд на БНТ.

„Получих предложение да направя този филм от фондация 100 години Локомотив. Обадиха ми се от Ню Йорк, непознат номер и там един от основателите на фондацията ми предложи тази идея. и аз му отговорих, че той ми прави предложение, което не мога да откажа. Защото Локомотив е велик клуб и го обичам от дете“, каза Илиян Джевелеков, режисьор на филма.

Режисьорът на Филма сподели, че още в първия снимачен ден е почувствал това, което нарича „несравнимия локомотивски дух“ – енергията, която събира поколения под черно- белите знамена.

„Магията, която носи този отбор и голямата любов. Любовта е черно- бяла, това едни от запазените изречения за нашата агитка и аз използвам. Не са клишета“, добави Джевелеков.

Филмът ще проследи вековната история на клуба – от 1926 година до днес.

„Ще направим историческа хроника за тази история, но ще покажем сюблимните моменти, а нашите легенди живи ще разкажат от тяхната гледна точка. И, най- голямото предизвикателство за мен е да покажа магията на този отбор“, каза Джевелеков.

Очаква се продукцията да бъде завършена и представена в края на 2026 година, когато Локомотив Пловдив официално ще отпразнува своя вековен юбилей. Събитията съпътстващи честванията са много, а подготовката е в разгара си. Това ни споделиха от фондация „100 години Локомотив Пловдив“, а филмът е само първата част от мащабната юбилейна програма.

„В зависимост от ангажиментите, се надяваме този филм да бъде прожектиран в края на 2026-та. Така, че това е следващото голямо изпитание пред екипа на фондацията“, каза Петър Георгиев, председател на Фондация „100 години Локомотив Пловдив“.

Освен филма, фондацията подготвя и грандиозна изложба в Градската художествена галерия, съчетана с премиера на юбилеен фотоалбум.

„Изключително много неща сме подготвили и се стараем да ги осъществим, за да можем да представим на пловдивската общественост неща, които може би до този момент дори не са виждани“, каза Алис Аведикян от Фондация „100 години Локомотив Пловдив“.

Кулминацията на честванията ще бъде впечатляващ концерт-спектакъл на Античния театър в Пловдив през следващата година. Събитието ще събере музика, видео, емоции и специални гости, за да разкаже историята на клуба по уникален артистичен начин. Очаква се концертът да обедини фенове, легенди и пловдивчани в едно общо преживяване – празник на черно-бялата любов.

„Локомотив за мен е семейство. Аз вече 20 години съм черно- бяла по сърце и душа. А догодина чакаме с нетърпение и 100 годишнината“, коментира Габриела Петрова - състезател по лека атлетика.

Емоционален призив към привържениците отправи и режисьорът на филма след първия снимачен ден.

Филмът за 100 години Локомотив Пловдив, заедно с изложбата, фотоалбума и концерта на Античния театър, ще бъде не просто юбилей, а празник на духа на Пловдив и на хората, които живеят с черно и бялото в сърцето си.