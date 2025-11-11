БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любовта е черно-бяла

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:35 мин.
Спорт
Запази

Проектът е част от инициативите на Фондация „100 години Локомотив Пловдив“, а режисьор е Илиян Джевелеков

Локо Пд
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Пловдив започна историята на един филм, който носи магия, спомени и любов в черно и бяло. Снимките на документално-игралния филм, посветен на стогодишния юбилей на футболен клуб Локомотив Пловдив, стартираха по калдъръмените улици и емблематични места в Стария град.

Проектът е част от инициативите на Фондация „100 години Локомотив Пловдив“, а режисьор е Илиян Джевелеков – автор на хитовете „Love.net“, Порталът, Тревожност и други продукции, които приковават вниманието на зрителите от години. В лентата ще бъдат използвани и кадри от архивния фонд на БНТ.

„Получих предложение да направя този филм от фондация 100 години Локомотив. Обадиха ми се от Ню Йорк, непознат номер и там един от основателите на фондацията ми предложи тази идея. и аз му отговорих, че той ми прави предложение, което не мога да откажа. Защото Локомотив е велик клуб и го обичам от дете“, каза Илиян Джевелеков, режисьор на филма.

Режисьорът на Филма сподели, че още в първия снимачен ден е почувствал това, което нарича „несравнимия локомотивски дух“ – енергията, която събира поколения под черно- белите знамена.

„Магията, която носи този отбор и голямата любов. Любовта е черно- бяла, това едни от запазените изречения за нашата агитка и аз използвам. Не са клишета“, добави Джевелеков.

Филмът ще проследи вековната история на клуба – от 1926 година до днес.

„Ще направим историческа хроника за тази история, но ще покажем сюблимните моменти, а нашите легенди живи ще разкажат от тяхната гледна точка. И, най- голямото предизвикателство за мен е да покажа магията на този отбор“, каза Джевелеков.

Очаква се продукцията да бъде завършена и представена в края на 2026 година, когато Локомотив Пловдив официално ще отпразнува своя вековен юбилей. Събитията съпътстващи честванията са много, а подготовката е в разгара си. Това ни споделиха от фондация „100 години Локомотив Пловдив“, а филмът е само първата част от мащабната юбилейна програма.

„В зависимост от ангажиментите, се надяваме този филм да бъде прожектиран в края на 2026-та. Така, че това е следващото голямо изпитание пред екипа на фондацията“, каза Петър Георгиев, председател на Фондация „100 години Локомотив Пловдив“.

Освен филма, фондацията подготвя и грандиозна изложба в Градската художествена галерия, съчетана с премиера на юбилеен фотоалбум.

„Изключително много неща сме подготвили и се стараем да ги осъществим, за да можем да представим на пловдивската общественост неща, които може би до този момент дори не са виждани“, каза Алис Аведикян от Фондация „100 години Локомотив Пловдив“.

Кулминацията на честванията ще бъде впечатляващ концерт-спектакъл на Античния театър в Пловдив през следващата година. Събитието ще събере музика, видео, емоции и специални гости, за да разкаже историята на клуба по уникален артистичен начин. Очаква се концертът да обедини фенове, легенди и пловдивчани в едно общо преживяване – празник на черно-бялата любов.

„Локомотив за мен е семейство. Аз вече 20 години съм черно- бяла по сърце и душа. А догодина чакаме с нетърпение и 100 годишнината“, коментира Габриела Петрова - състезател по лека атлетика.

Емоционален призив към привържениците отправи и режисьорът на филма след първия снимачен ден.

Филмът за 100 години Локомотив Пловдив, заедно с изложбата, фотоалбума и концерта на Античния театър, ще бъде не просто юбилей, а празник на духа на Пловдив и на хората, които живеят с черно и бялото в сърцето си.

#ПФК Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
1
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
2
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
3
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
4
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
5
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"
6
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Специално за БНТ

Стефан Велков: Радвам се, че най-накрая успях да получа своя шанс
Стефан Велков: Радвам се, че най-накрая успях да получа своя шанс
Плувецът-рекордьор, който подкрепи борбата с психичните проблеми при мъжете Плувецът-рекордьор, който подкрепи борбата с психичните проблеми при мъжете
Чете се за: 02:50 мин.
Женският национален отбор по баскетбол вярва в класирането си за Евро 2027 Женският национален отбор по баскетбол вярва в класирането си за Евро 2027
Чете се за: 02:05 мин.
Ивайло Чочев: В националния ни отбор има млади момчета с добри качества, които искат да се развиват Ивайло Чочев: В националния ни отбор има млади момчета с добри качества, които искат да се развиват
Чете се за: 01:25 мин.
Александра Фейгин: Надявам се до февруари да съм в топ форма Александра Фейгин: Надявам се до февруари да съм в топ форма
Чете се за: 01:07 мин.
Юлия Иванова: Победи този, който направи по-малко грешки Юлия Иванова: Победи този, който направи по-малко грешки
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на българските власти Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на българските власти
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са разкрили схема за подкупи на стойност 100 милиона долара Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са разкрили схема за подкупи на стойност 100 милиона долара
Чете се за: 03:15 мин.
По света
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Отстранена е аварията на тръбопровода във Варненското езеро
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Компромис в Сената на САЩ: Историческото спиране на работата на...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ