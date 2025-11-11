Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина

Управляващите ще внесат проекта на държавен бюджет за догодина без съществени промени, въпреки възраженията на работодателските организации. Това съобщи Деница Сачева от ГЕРБ след среща с представители на двете най-големи синдикатилни организации КНСБ и КТ Подкрепа.

Сачева каза, че с работодателите е коментирана идеята да бъдат заменени приходите от увеличаване на осигуровките с увеличаване на ДДС, но тя е била отхвърлена. От бизнеса отрекоха да са предлагали подобно нещо. Работодателските организации все още обмислят дали да се явят на съвета за тристранно сътрудничество в четвъртък, защото комуникацията с правителството отново е прекъсната.

След едночасов разговор със синдикатите, управляващите са се разбрали да няма съществени по думите на Деница Сачева промени в държавния бюджет. Това означава, че план сметката ще бъде внесена почти във вида, в който е предложена от финансивото министерство, а именно - рекордно високи приходи и разходи от над 50 млрд. евро, бюджетен дефицит в рамките на 3 на сто, увеличение на осигуровките с 2 процентни пункта, удвояване на данък дивидент до 10 на сто, както и увеличение на заплатите в бюджетния сектор с минимум 5%.

От бизнеса ще обмислят дали да се явяват на тристранка в четвъртък, тъй като никой не е обърнал внимание на забележките им относно разходите в бюджета. След днешната среща се стигна и до задочен спор между бизнеса и управляващите дали работодателите са предлагали увеличение на ДДС.

След срещата си със синдикатите днес Деница Сачева от ГЕРБ обясни, че трудно може да бъде намерен консенсус между исканията на синдикати и работодатели, но и че управляващите ще настояват да се запази увеличението на осигурителната тежест с два процентни пункта.

"Вдигането на осигуровките с два процента беше залегнало в средносрочната прогноза на бюджета, то беше залегнало за 2027 и 2028 година, в този смисъл е нещо, което е очаквано. Освен това вдигането на осигурителните вноски отива в бюджета на НОИ и в някакъв бъдещ период от време ще се върне у хората под формата на техните по-високи пенсии", коментира Деница Сачева, ГЕРБ.

Сачева каза също така, че са чути исканията на работодателите, които преди седмица бойкотираха тристранния съвет за сътрудничество заради неприемливия според тях проектобюджет.

"Това, че този бюджет може да бъде много по-добър с много повече баланси в него, че може да бъде по-реформаторски, всички тези критики ние ги чуваме, разбираме ги, но отчитаме реалностите и възможностите и политическата подкрепа, която този бюджет би могъл да получи", допълни Деница Сачева.

След срещата днес, от синдикалните организации коментираха, че бюджетът може да създаде проблем заради ниското увеличение на заплатите в част oт бюджетния сектор.

"Нашата позиция е, че смятаме за възможен този бюджет, който отчита и щадящо натоварва както бизнеса така и хората, за да може да финансира необходимите разходи. Заявихме, че ще има напрежение продължаващо в тези системи, които получават само 5% увеличение на своите доходи", коментира Пламен Димитров, президент на КНСБ.

От работодателските организации обясниха, че не са се виждали с представители на правителството от миналата седмица.

"Нашите разговори прекъснаха в четвъртък и до момента нямаме покана за участие в съвета за съвместно управление. Исканията ни са ясни - отпадане на увеличаване с 2 процентни пункта на вноската във фонд пенсии, отпадането на данък дивидент двукратното увеличение, отпадане на софтуер за управляване на продажбите в търговските обекти и редуциране на ръста на максималния осигурителен доход", каза Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК.

Днес Деница Сачева съобщи, че работодателите са предложили увеличение на ДДС.

"Обсъждат се различни варианти, чухте работодателите предлагат да се вдигне ДДС, синдикатите са абсолютно несъгласни. Мнението на нашата партия е, че вдигането на ДДС би натоварило всички български граждани. Няма такава идея, БСК категорично не подкрепя идея за увеличаване на данъци и сред основните ни приоритети е запазване на данъчно осигурителната тежест. Няма да подкрепим идея, която е тежест за бизнеса и за гражданите, да не говорим, че това е проинфлационно предложение", заяви Деница Сачева. "Това не е просто абсолютно неприемливо, това е скандал, червена линия. На всичкото отгоре ни предстои влизане в еврозоната. Една такава стъпка би довела до негативни последици, свързана с непремерено увеличение на цени и така нататъка", каза Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа".

От Асоциацията на работодателските организации коментираха пред БНТ, че настояват за отпадане на автоматичното увеличение на заплатите в сектор сигурност и образование, предлагат замразяване на бюджета на Народното събрание, искат увеличение на заплатите на младите лекари, както и актуализация на данъчните оценки като всички мерки могат да доведат до спестяване на близо 3 млрд. евро.

Правителството ще се опита да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро.

"Приемането на бюджета е един от тези Рубикони, през които трябва да минем и аз съм уверен, че българското правителство ще съумее да убеди Народното събрание първият бюджет в евро за 2026 година", коментира Росен Желязков, министър-председател.

Очаква се втория опит за провеждане на тристранен съвет да се състои в четвъртък като работодателските организации обмислят дали да присъстват.