Украйна обяви, че е поразила руска петролна рафинерия

Продължават боевете при Купянск

Украйна обяви, че е поразила руска петролна рафинерия
Снимка: БТА
Слушай новината

Украинската армия обяви, че е поразила петролна рафинерия в град Орск в руската Оренбургска област. Според изявлението засегната е главната преработвателна мощност.

В комплекса има експлозии и пожари. Продължават боевете при Купянск. Украинските сили са се изтеглили от позициите си около пет населени места в югоизточната част на фронтовата линия заради руското настъпление, съобщават украински източници.

На този фон се появи видео на навлизащи руски войници в украинския град Покровск. Потребители сравняват кадрите с постапокалиптични сцени от филма "Лудият Макс" от 70-те. Украинската страна съобщава за наличие на 300 руски войници, но отрича падането на града и твърди, че снабдителните линии към съседния Мирноград остават отворени.

