Лионел Меси посети Камп Ноу

Легендата на Барселона Лионел Меси посети инкогнито реконструирания стадион Камп Ноу – мястото, където изгради кариерата си. Настоящият играч на Интер Маями сподели за посещението в социалните мрежи.

Меси израз лемоционална връзка със стадиона и желание да се върне, може би за нещо по-дългосрочно, не само за прощално сбогуване. Посещението стана по време на открито тренировъчно събитие на клуба, което даде възможност на феновете да видят новия Камп Ноу след ремонта.

Барселона от своя страна приветстваха Меси с посланието: "Винаги си добре дошъл у дома, Лео!"