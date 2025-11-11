Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората

Австралийка и британец загърбиха цивилизацията и се преместиха да живеят с трите си деца в италианска гора.

Историята предизвика бурни реакции на Апенините - от благородна завист до възмущение.

Да загърбиш живота в големия град, за да се будиш от песните на птици, ежедневието да ти предлага величествени гледки и вместо смог да вдишваш горски въздух, наситен с аромата на билки.

Такава била мечтата на 51-годишния Нейтън. И той я сбъднал.



Загърбил живота в Бристол и се преместил да живее със съпругата си и трите си деца в Италия. В изоставена ферма в гора в региона Абруцо. За 4 години семейството успяло да си създаде дом, който наричат своя рай.

"Тук съм сред природата и това промени живота ми", споделя Катрин.

Оборудвали къщата си със соларни панели, а с прясна вода се снабдяват от кладенец. Всичко било перфектно, докато миналата година цялото семейство не се натровило с гъби.

Лекари успели да ги спасят, но полицията започнала да разследва отшелниците.



Според властите австралийката и британецът не отглеждат добре децата си. Не им осигуряват добро медицинско обслужване и адекватно обучение.



Пред съда бащата и майката заявиха, че са избрали този начин на живот, защото са искали децата им да не страдат от синдрома на "вечно отсъстващите родители", както и за да им осигурят здравословна храна и чист въздух. Неща, които градският живот не им давал.



Сега съдбата на децата е в ръцете на съда.

Дали правата на родителите им ще бъдат отнети ще стане ясно до 30 дни.