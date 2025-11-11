БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на...
Чете се за: 03:45 мин.
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона...
Чете се за: 01:50 мин.
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази

Вандали се опитаха да подпалят гаража, пред който беше прегазено животното

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

437 разследвания за незаконни боеве и насилие и жестокост над животни е започнало МВР от началото на годината. 257 от тях са предадени на прокуратурата. Най-много сигнали са подадени в София, Пловдив и Бургас.

А след убийството на кучето Мая в столичния квартал "Разсадника", вандали се опитаха да подпалят гаража, пред който беше прегазено животното. "По света и у нас" научи, че младият лекар, който е признал пред полицията, че е прегазил кучето при неволна манерва, има глоби за превишена скорост на стойност 1650 лева.

От ВМА съобщиха, че до приключване на разследването, д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебната си дейност.

Недоволството от прегазването на кучето Мая в социалните мрежи прераснало в желание за физическа саморазрава.

"Абсолютно цял ден тук идваха хора, които да търсят въпросното лице. Търсеха саморазправа с него. Обяснихме на всички, че той не живее тук. Той се изнесе оттук. Натовари си багажа от другата страна, защото го беше страх, надявам се и срам", каза Ива Йонкова.

Въпреки това около полунощ Ива видяла през прозореца младежи, който пръскат гаражите със спрей.

"След което се взривиха две бутилки и се възпламени огън", допълни Ива Йонкова.

Гаражът, пред който беше прегазена Мая, е опушен. А входът към паркинга изрисуван с обиди.

"Моля ви се, не ни притеснявайте. Всички искаме справедливост. Това за мен е вандализъм и не е начинът", заяви Ива Йонкова.

Ако се докаже, че Мая е прегазена умишлено с особена жестокост, виновникът може да получи до 8 години затвор. От Сдружение "Невидими животни" често получават сигнали за насилие над бездомни кучета и котки.

"И се оплакват за липса на реакция от страна на полицията. Това, което съветваме хората, е да събират доказателства, видеоматериали, данни за лицето и да сигнализират и прокуратурата", коментира Стефан Димитров, председател на сдружение "Невидими животни".

Светлана и приятелите й се грижат за Бера от около 5 месеца. Кучето е блъснато във вилната зона на село Горно Вършило. Предполагаемият извършител е на свобода. Разходите за лечението на бездомното животно надхвърлят 10 хиляди лева.

"Как да я оставя сега. Тя в момента е в немилост. Това куче в момента няма къде да отиде. Тя няма как да се оправи сама на улицата без да си движи краката", каза Светлана Степова.

От няколко седмици младата жена се грижи и за друго куче, простреляно в родното й село.

"Аз онзи ден съм звъннала на 112 и съм казала, че зад къщата ми в селото ми Радуил се възпроизвеждат изстрели. Абсолютно никой не дойде", обясни Светлана Степова.

От "Невидими животни" обясняват, че проблемът може да се репи ако зоополицаите започнат да се занимават само със сигнали за насиие над животни.

#кв. "Разсадника" #София #ВМА #прегазено куче

Последвайте ни

ТОП 24

Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
1
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
2
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
3
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
4
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
5
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
6
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Регионални

Предстоят нови обвинения за младежите, пребили директора на полицията в Русе
Предстоят нови обвинения за младежите, пребили директора на полицията в Русе
Задържаха двама тийнейджъри, разпространявали марихуана край училища в Горна Оряховица Задържаха двама тийнейджъри, разпространявали марихуана край училища в Горна Оряховица
Чете се за: 02:22 мин.
Общинската избирателна комисия във Варна заседава за отпуската на Благомир Коцев Общинската избирателна комисия във Варна заседава за отпуската на Благомир Коцев
Чете се за: 01:20 мин.
Отстранена е аварията на тръбопровода във Варненското езеро Отстранена е аварията на тръбопровода във Варненското езеро
Чете се за: 02:12 мин.
Вицепремиерът Караджов: Напредъкът по изграждането на жп възел Пловдив е 85%, проектът ще бъде готов 2026 г. Вицепремиерът Караджов: Напредъкът по изграждането на жп възел Пловдив е 85%, проектът ще бъде готов 2026 г.
Чете се за: 02:57 мин.
Възстановено е осветлението в тунел „Големо Бучино“ на магистрала „Струма“ в посока Перник Възстановено е осветлението в тунел „Големо Бучино“ на магистрала „Струма“ в посока Перник
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника" ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Домашен арест за 19-годишния Николай, врязал се с кола в заведение...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ