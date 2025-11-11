ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"

437 разследвания за незаконни боеве и насилие и жестокост над животни е започнало МВР от началото на годината. 257 от тях са предадени на прокуратурата. Най-много сигнали са подадени в София, Пловдив и Бургас.

А след убийството на кучето Мая в столичния квартал "Разсадника", вандали се опитаха да подпалят гаража, пред който беше прегазено животното. "По света и у нас" научи, че младият лекар, който е признал пред полицията, че е прегазил кучето при неволна манерва, има глоби за превишена скорост на стойност 1650 лева.

От ВМА съобщиха, че до приключване на разследването, д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебната си дейност.

Недоволството от прегазването на кучето Мая в социалните мрежи прераснало в желание за физическа саморазрава.

"Абсолютно цял ден тук идваха хора, които да търсят въпросното лице. Търсеха саморазправа с него. Обяснихме на всички, че той не живее тук. Той се изнесе оттук. Натовари си багажа от другата страна, защото го беше страх, надявам се и срам", каза Ива Йонкова.

Въпреки това около полунощ Ива видяла през прозореца младежи, който пръскат гаражите със спрей.

"След което се взривиха две бутилки и се възпламени огън", допълни Ива Йонкова.

Гаражът, пред който беше прегазена Мая, е опушен. А входът към паркинга изрисуван с обиди.

"Моля ви се, не ни притеснявайте. Всички искаме справедливост. Това за мен е вандализъм и не е начинът", заяви Ива Йонкова.

Ако се докаже, че Мая е прегазена умишлено с особена жестокост, виновникът може да получи до 8 години затвор. От Сдружение "Невидими животни" често получават сигнали за насилие над бездомни кучета и котки.

"И се оплакват за липса на реакция от страна на полицията. Това, което съветваме хората, е да събират доказателства, видеоматериали, данни за лицето и да сигнализират и прокуратурата", коментира Стефан Димитров, председател на сдружение "Невидими животни".

Светлана и приятелите й се грижат за Бера от около 5 месеца. Кучето е блъснато във вилната зона на село Горно Вършило. Предполагаемият извършител е на свобода. Разходите за лечението на бездомното животно надхвърлят 10 хиляди лева.

"Как да я оставя сега. Тя в момента е в немилост. Това куче в момента няма къде да отиде. Тя няма как да се оправи сама на улицата без да си движи краката", каза Светлана Степова.

От няколко седмици младата жена се грижи и за друго куче, простреляно в родното й село.

"Аз онзи ден съм звъннала на 112 и съм казала, че зад къщата ми в селото ми Радуил се възпроизвеждат изстрели. Абсолютно никой не дойде", обясни Светлана Степова.

От "Невидими животни" обясняват, че проблемът може да се репи ако зоополицаите започнат да се занимават само със сигнали за насиие над животни.