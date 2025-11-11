БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на...
Чете се за: 03:45 мин.
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона...
Чете се за: 01:50 мин.
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заловиха група за фалшиви документи, работила на територията на три области в страната

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Разбита е банда за фалшиви документи, която действала на територията на три области в страната – Велико Търново, Търговище и София. Това съобщиха днес от ГДБОП във Велико Търново.

Те са изработвали лични документи и удостоверения от институции и министерства. До момента са претърсени 7 адреса. Задържани са двама души, и двамата познати на полицията и осъждани. Те ще бъдат отведени във Велико Търново, където бандата е започнала да действа. Работа по случая продължава.

"Различни удостоверителни документи от министерства и агенции. Сигналът, който нашата служба е получила е от около година. Провеждат се още допълнителни действия. Лицата, които са задържани осъществяват търговска дейност", каза комисар Костадин Костадинов – началник отдел в ГД БОП/

# ГДБОП # Велико Търново #фалшиви документи

Последвайте ни

ТОП 24

Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
1
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
2
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
3
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
4
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
5
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
6
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Регионални

Планират четирилентов път от Асеновград до Смолян
Планират четирилентов път от Асеновград до Смолян
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника" ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
Чете се за: 03:47 мин.
Предстоят нови обвинения за младежите, пребили директора на полицията в Русе Предстоят нови обвинения за младежите, пребили директора на полицията в Русе
Чете се за: 00:40 мин.
Задържаха двама тийнейджъри, разпространявали марихуана край училища в Горна Оряховица Задържаха двама тийнейджъри, разпространявали марихуана край училища в Горна Оряховица
Чете се за: 02:22 мин.
Общинската избирателна комисия във Варна заседава за отпуската на Благомир Коцев Общинската избирателна комисия във Варна заседава за отпуската на Благомир Коцев
Чете се за: 01:20 мин.
Отстранена е аварията на тръбопровода във Варненското езеро Отстранена е аварията на тръбопровода във Варненското езеро
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника" ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Домашен арест за 19-годишния Николай, врязал се с кола в заведение...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ