Арктика остава приоритет за Алианса, съобщи генералният секретар на НАТО Марк Рюте

Биляна Бонева
Всичко от автора
По света
Каква ще е съдбата на Гренландия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Арктика остава приоритет за Алианса. Той увери, че Пактът работи за "следващи стъпки" за укрепване на сигурността в арктическия регион, в момент, когато САЩ искат да поемат контрол върху Гренландия.

Китай призова Вашингтон да не използва други страни като извинение за преследване на собствените си интереси.

Изявлението е в отговор на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че САЩ имат нужда да притежават Гренландия, за да предотвратят руско или китайско присъствие в района.

От китайското Външно министерство съобщиха, че дейностите на Китай в Арктика имат за цел налагане на мир, стабилност и устойчиво развитие в тази зона на света.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква САЩ да продължат да участват заедно с Дания в защитата на Гренландия, като се обсъждат разговори за уточняване на формата.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Наистина обсъждаме Гренландия в рамките на НАТО. Споделяме опасенията на американците, че тази част от Дания трябва да бъде по-добре защитена. Надявам се, че можем да постигнем взаимно приемливо решение в рамките на НАТО. Министрите на външните работи работят в тази насока. В тесен контакт сме с датското правителство. Искаме да работим заедно за подобряване на ситуацията със сигурността в Гренландия и предполагам, че американците също ще участват в това. Степента, до която ще го направят, ще стане ясна в разговорите през следващите няколко дни и седмици."

