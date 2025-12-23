БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Около 26 хиляди лева дариха служителите на НСО за каузата на "Българската Коледа"

Общество
Около 26 000 лева дариха служителите на Националната служба за охрана (НСО) в подкрепа на каузата на благотворителната инициатива "Българската Коледа", съобщиха от държавната охранителна служба. Сумата е с 9000 лева повече спрямо предходното издание на инициативата под патронажа на президента на Република България.

Тема на 23-ото издание на "Българската Коледа" e "В подкрепа на хронично и тежко болните деца".

Националната служба за охрана участва във всички издания на благотворителната инициатива и с ежегодния си принос служителите на НСО допринасят за устойчивите нагласи в подкрепа на дарителството в България, посочват още от службата.

Миналата година служителите на НСО дариха над 17 000 лева за каузата.

