ВСС освобождава Даниела Талева като прокурор

Очаква се Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да освободи днес Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор. Причината е изтичането на 2-годишния ѝ мандат на 7 декември, когато Талева ще се върне в Софийския градски съд.



Предстои до месец Върховният касационен съд да избере нов ад хок прокурор, ако има недовършени или нови сигнали срещу изпълняващия функциите обвинител номер 1 Борислав Сарафов.

За две години на поста Даниела Талева е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства.

Впоследствие обаче са прекратени поради несъставомерност на деянията.