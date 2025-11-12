БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ВСС освобождава Даниела Талева като прокурор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Причината - изтичането на 2-годишния ѝ мандат

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Очаква се Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да освободи днес Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор. Причината е изтичането на 2-годишния ѝ мандат на 7 декември, когато Талева ще се върне в Софийския градски съд.

Предстои до месец Върховният касационен съд да избере нов ад хок прокурор, ако има недовършени или нови сигнали срещу изпълняващия функциите обвинител номер 1 Борислав Сарафов.

За две години на поста Даниела Талева е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства.

Впоследствие обаче са прекратени поради несъставомерност на деянията.

#Даниела Талева #прокурор #ВСС

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
2
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
3
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
4
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"
5
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна...
Президентът Радев към бизнеса: Искам да ви се извиня за Бюджет 2026
6
Президентът Радев към бизнеса: Искам да ви се извиня за Бюджет 2026

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Сигурност и правосъдие

Домашен арест за 19-годишния Николай, врязал се с кола в заведение в Разград и убил трима души
Домашен арест за 19-годишния Николай, врязал се с кола в заведение в Разград и убил трима души
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
Чете се за: 01:45 мин.
КС образува дела за промените в три закона, засягащи системата за национална сигурност и използването на СРС КС образува дела за промените в три закона, засягащи системата за национална сигурност и използването на СРС
Чете се за: 00:57 мин.
Прокуратурата протестира оправдателната присъда на полицаите, ескортирали Димитър Любенов Прокуратурата протестира оправдателната присъда на полицаите, ескортирали Димитър Любенов
Чете се за: 00:47 мин.
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Чете се за: 02:42 мин.
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

"Нашата земя не е за продан": Протестиращи нахлуха на КОП30 в Бразилия
"Нашата земя не е за продан": Протестиращи нахлуха на...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Външните министри от Г-7 се срещат в Канада - на фокус е войната в Украйна Външните министри от Г-7 се срещат в Канада - на фокус е войната в Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Слънчево време през днешния ден Слънчево време през днешния ден
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
ВСС освобождава Даниела Талева като прокурор ВСС освобождава Даниела Талева като прокурор
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Онлайн сигурност и деца - как могат да бъдат защитени в ерата на AI?
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Променят движението на "Тракия" заради ремонти
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Серия от инциденти на пешеходни пътеки в Благоевград
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Старт на "лудите дни" в Кьолн
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ