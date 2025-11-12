Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под кривата круша"

Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев и Пламен Димитров - президент на КНСБ коментираха Бюджет 2026.

"Нещата отиват до под кривата круша. Защото миналата седмица при излизането на числата и поканата за Тристранен съвет, това което ние казвахме е, че времето с което се разполага не позволява качествено да се произнесеш. Процедурата се прави по невероятно формален начин, който очевидно няма никакво намерение да отчита дали се изказват някакви съображения или несъгласия. Не се случи нещо фундаментално в края на седмицата освен отговорите "ама то това не зависи от нас", това заяви Румен Радев.